玫瑰崗學校｜家教會批教育局零處理　鄧飛：建議學生走得快好世界

辦學64年的玫瑰崗學校宣布其私立幼稚園及小學2024/25學年起，與香港道爾頓學校合併，屬津校的玫瑰崗中學下學年停收中一，及於2025/26 學年停辦。



玫瑰崗中學家長教師會主席包比達今日（19日）表示，事件較遲通知令家長不知所措，強調十分影響小朋友教育，尤其是50名特殊教育需要學生，又批評教育局有義務協調及處理事件，「有咩plan（計劃）處理我哋？完全冇，係零，呢件事唔係一朝一夕！」



教聯會副會長、立法會議員鄧飛則稱事件無先例，認為學生中三轉校升中四，原校課程與新校選修科組合未必吻合，技術細節困難，中五六轉校也極困難，「站係家長學生角度，我建議走得快好世界，盡快重建校園生活更有保障。」



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玫瑰崗中學家長教師會主席包比達今早（19日）在電台節目表示，事件通知較遲、甚至是「冇通知」，不少家長不知所措，「家長日日搵我哋，話依家入咗嚟望唔到前景，應該跳船定點？」

他認為，教育局有義務協調及處理事件，惟未有安排方案安置一眾學生及教職員：「有咩plan（計劃）處理我哋？完全冇，係零，呢件事唔係一朝一夕！學生外表睇落冇問題，心底點樣冇人知，家長點？老師點？大家都望唔到前景。」

他說，學校應一早成立中學過渡委員會，最近成立後他雖被加入群組，但現時才開始處理章程。他又指辦學團體雖說20年前高峰有2,000名學生開10班，但現時全港學校一般只有400多人，強調學校達標，口硬也不錯，不理解為何放棄中學。

包比達又說，現時中學有50名SEN學生，認為普通學生適應也有困難，「呢50個學生點處理？老師要慢慢培育感情，我哋唔係機械，完全冇人性化呢樣野，我哋點配對呢？」

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教聯會副會長、立法會議員鄧飛則稱事件無先例，「收到生、財政穩健停辦係聞所未聞」，認為學生中三轉校升中四，原校課程與新校選修科組合未必吻合，技術細節困難，中五、六轉校也極困難，「站係家長學生角度，我建議走得快好世界，盡快重建校園生活更有保障。」

他也認為，疏散出來教師也較難找工作，除非個別科目，一些文科、商科及美術科教師找工不易，明白可能有「跳船」情況，但指教師有責任關顧學生到最後一刻，相信屆時校園氛圍會七零八落。

問及能否另覓校舍安置師生，鄧飛稱教育局有空置校舍，但未必位於玫瑰崗所在的半山司徒拔道，同學未必願意，而找其他辦學團體合併也並非易事。

本身是玫瑰崗校友的立法會教育事務委員會副主席容海恩亦表示，學校未有及時告之師生、甚至在開學十多日後才公布，令情緒點爆發，更有部份學生未能完成中學課程便要停辦，擔憂教職員也不會等到停辦便要去其他學校就職。

她說，家長培育子女有許多考慮，「揀得玫瑰崗都希望一條龍較好適應，大轉變好難適應」，又說接獲不少家長投訴稱公布太遲，若一早知就不會報讀。

容海恩亦表示，辦學團體未提到財政赤字問題，而從學校得知收生數目也正常，相信學校用收生理由停辦只是較容易比外界接受，「都聽到其他聲音，話辦學團體係管理人年事已高，希望接觸到辦學團體溝通，睇下可否延長至中一至三完成中學部份先停辦？」

▼9月16日 玫瑰崗學校家長會▼

