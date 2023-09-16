東京迪士尼「夢幻之泉」明春開幕　Frozen/Peter Pan園區搶先揭秘

撰文：Japaholic
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東京迪士尼「夢幻之泉」明春開幕！今年適逢迪士尼100周年，相信有不少人都準備要去迪士尼好好感受一下熱鬧的慶典氛圍了吧？除了各種100周年的紀念活動之外，日本東京迪士尼近期也宣布期將展開新園區「夢幻之泉」（Fantasy Springs ファンタジースプリングス）的計劃，預計會在2024年春天開幕，先來看有哪些必玩設施！

日本東京迪士尼全新園區「夢幻之泉」

這次的新園區「夢幻之泉」（ファンタジースプリングス），是以《魔雪奇緣（Frozen）》、《魔髮奇緣（Tangled）》、《小飛俠彼得潘（Peter Pan）》三部作品為主題推出的四項新遊樂設施、三間主題餐廳，加上東京迪士尼夢幻之泉酒店組成的園區 。

按圖看看東京迪士尼樂園「夢幻之泉」的三大園區介紹和構想圖模型👇👇👇

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目前迪士尼官方已經公佈「夢幻之泉」園區的設施示意影片，可以看見有《魔雪奇緣》中的阿德爾王國城堡、《魔髮奇緣》中的高塔，以及《小飛俠彼得潘》的夢幻島，整園區佔地約14萬平方米，實在是讓人超期待的！

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《魔雪奇緣》園區

《冰雪奇緣》主題園區「冰雪王國」的設定為，電影結束後阿德爾王國冰雪融化回暖後，走向幸福和平的日常，在這裡你可以乘坐船型遊樂設施《安娜與愛莎的冰凍之旅》，重溫動畫主題曲感受愛莎與安娜動人的故事。

還可以在阿德爾城堡裡的餐廳或是戶外餐廳區，一邊吃美食一邊將山脈峽灣美景盡收眼底；或是到動畫中有出現，由商人奧肯開設的「オーケンのオーケーフード」吃快餐，感受如同在動畫中的氛圍！

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《魔髮奇緣》園區

而在《魔髮奇緣》的主題區「樂佩之森」，則可以看到樂佩長年居住的高塔，以及夜晚點燈時的美麗森林景致之外，還可以坐上船型遊樂設施「樂佩的天燈節」，體驗動畫中的經典橋段天燈之旅，如果是跟另一半一起來的話，絕對浪漫！

此外，也可以在動畫裡有出現的酒吧「スナグリーダックリング」（Snuggly Duckling）用餐區吃點東西，放鬆一下！

《小飛俠彼得潘》園區

最後就是《小飛俠彼得潘》的主題區「彼得潘的夢幻島」，可以在遊樂設施中成為「失落的男孩」（ロストキッズ），與彼得潘和小叮噹一起展開對抗虎克船長的冒險；或是在船隻殘骸處的「ルックアウト・クックアウト」餐廳一邊用餐一邊享受夢幻島的美景。

還有另一個不能錯過的就是「ピクシー・ホロウ」，這是以小叮噹所居住的妖精谷為發想的遊樂設施，要想辦法幫忙小叮噹在春夏秋冬四個不同的季節中配送物品，應該會是個非常有趣的遊戲體驗。

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迪士尼夢幻之泉酒店

最後則是夢幻之泉酒店，這是日本第六家迪士尼酒店，是一家以動植物與魔法噴泉公園為主題發想的住宿酒店，提供迪士尼酒店中最高級的住宿體驗，主體建築共有兩棟，分別為豪華型（デラックスタイプ）、奢華型（ラグジュアリータイプ）兩種房型，總共有475間客房，其中56間為奢華型套房。

酒店裡還有三個餐廳，包含了以《白雪公主》、《魔髮奇緣》、《睡公主》為主題裝飾的buffet餐廳「ファンタジースプリングス・レストラン」，寬敞的酒廊「グランパラディ・ラウンジ」，以及僅限奢華型套房客人使用的「ラ・リベリュール」法式餐廳。

迪士尼全新園區2024年春天開幕

看完以上的介紹，你是不是已經迫不及待要訂明年的機票，前往迪士尼最新園區「夢幻之泉」朝聖了呢？相信在接下來半年中，也會有更多關於新園區的消息與周邊，各位粉絲可要鎖定別錯過囉！

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

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