心導管中心團隊隨時候命　守護病人心臟

撰文：01醫務所
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提到心臟手術，相信大家都有聽過「通波仔」手術（即冠狀動脈介入治療術），此類微創手術於配以先進設備的心臟導管及介入治療中心（「中心」）進行。處理突發性心臟病，分秒必爭，因此中心的醫護團隊會24小時候命，以全面照顧心臟病患者的緊急醫療需要。

撰文：港怡醫院心臟導管及介入治療中心護理經理羅洛敏

現時醫院一般都設有心臟導管及介入治療中心，中心具備標準手術室規格，特設心臟導管X光顯影及冠狀動脈血管造影儀器，協助醫生了解病人的心血管狀況，以作出準確診斷及適當治療，如冠狀動脈介入治療術（俗稱「通波仔」）及支架植入治療。另外中心亦配備額外的設備以進行其他心臟手術，如導管射頻消融術及心臟起搏器置入等。

心臟導管及介入治療中心具備標準手術室規格，為病人提供冠狀動脈介入治療術（俗稱「通波仔」）、支架植入治療、導管射頻消融術、心臟起搏器置入等心臟手術。

心臟導管及介入治療中心的工作講求團隊合作，以確保每一個手術安全及順利完成。手術團隊基本由兩名心臟科專科醫生、一名放射診斷技師及三名護士組成。醫生會在術前共同商討治療方案並執行手術，放射診斷技師主責操控放射設備，而護士在手術間則分別擔任不同崗位，包括負責準備所需儀器及工具、為病人進行術前護理，並向醫生預備無菌器具；接送病人、術前核對病人資料；以及監察及記錄病人維生指數等。每位醫護人員在手術期間各司其職，缺一不可。

每次病人到心臟導管及介入治療中心接受手術時，他們總會對醫護人員「全副武裝」的防護衣物感到十分好奇。中心有別於一般手術室，進行心臟檢查或介入手術時，需配合X光等放射影像技術。因此，醫護人員參與手術時，須穿戴帶有鉛的保護衣、頸帶及眼罩，以阻擋手術期間儀器發出的輻射，保障醫護人員的安全。

大部分在中心進行的手術都以局部麻醉進行，因此病人全程保持清醒，或會因而感到緊張及懼怕。護士會在術前與病人講解流程及聊天，並播放柔和的音樂，協助病人適應環境及放鬆心情。視乎病人情況及手術複雜程度，整個手術一般需時1至2小時。

手術後病人會被送往復甦區，中心護士需繼續監察病人各項維生指數及有否出現術後不良反應；同時中心護土會向病人講解如何處理傷口及術後注意事項，教導病人服藥及出院後的護理方法。待病人情況穩定，才會被送回病房休息。

現時醫療儀器發展迅速，中心的護士也要與時俱進，不斷學習新知識、新技術，並熟習所有儀器的特性，例如血管內超聲波（IVUS）可實時顯示血管内壁切面及粥樣斑塊的積累情況，協助醫生判斷血管的狹窄程度等；光學相干斷層掃描（OCT）同樣可協助醫生準確評估血管內壁的情況，儀器利用光學原理，因此可提供彩色的掃描影像；血管內衝擊波技術 （IVL）則能放出局部能量，把血管内鈣化斑塊震碎，讓醫生更容易打開血管植入支架。患有糖尿病、腎病等病人的血管一般會有硬化或鈣化的情況，以往此類病人進行通波仔的風險會較高，甚至不適合接受此程序，而需進行開胸式心臟搭橋手術，但新儀器的發展可讓病人以微創方式接受手術，從而得到更精準、安全的治療。

血管內超聲波（IVUS），可實時顯示血管内壁切面及粥樣斑塊的積累情況，協助醫生判斷血管的狹窄程度等。
光學相干斷層掃描（OCT）利用光學原理，能提供彩色影像，可協助醫生準確評估血管內壁的情況。

在心臟導管及介入治療中心工作，最大的挑戰是每分每秒都必須保持警惕，即使手術過程順利，病人狀況一直穩定，但其在復甦區等候期間出現心臟停頓的突發情況仍是有可能的，醫護人員便需要即時搶救。故此，中心的護士需時刻提醒自己不能鬆懈，隨時應對突發狀況，以確保病人的安全。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。

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