十一國慶優惠一覽｜逾千間食肆7折　戲票半價　港鐵九巴小童免費

十一國慶連中秋長假，食肆、商戶、公共交通工具及政府設施均有提供優惠。其中港鐵周日10.1國慶當日推出小童免費乘車日，使用八達通小童可免費乘搭重鐵網絡，而全港商業戲院當日戲票半價，飲食業界亦推出7折優惠，約1750間食肆參與，當中絕大部份有堂食食肆，也有晚市優惠，而10月2日同樣會有相關優惠，約有800多間，主要為晚市優惠。十一國慶優惠，一文看清。



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．餐飲優惠

為慶祝國慶，全港1750間食肆在9月30日至10月2日期間，推出餐飲折扣優惠

飲食業約1750間食肆 一連兩日推七折優惠 附名單

▼國慶日飲食業優惠一覽▼



+ 32

部份提供優惠餐廳名單：



．美心 MX 及 MX分店（大會堂MX、大學站MX、落馬洲站MX、西九高鐵站 MX 及機場中場 MX 除外）：於 10 月 1 日提供 7 折優惠，酸菜湯米線系列配飲品及去骨海南雞系列，優惠只適用於午晚市

．美心 Food² ：於 10 月 1 日提供 7 折優惠，白咖喱香茅烤雞髀飯餐及去骨海南雞餐，優惠只適用於午晚市

．大家樂：於10月1日及2日，四川惹麻辣海鮮肥牛鍋 $68（原價$97 起），只於不同分店之晚飯時段供應

．大快活：於10月1日及2日，午市及晚市粟米肉粒飯優惠價$29

．麥當勞： $11 甜粟米批兩件

．KFC： 於 KFC 櫃枱惠顧任何食品，可以$10 加配自選雞 1 件 (家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞)

．太興：於10月1日全日及2日晚市，堂食提供 7 折優惠，機場店除外

．亞參雞飯、敏華冰廳、茶木 / Teawood、靠得住 、錦麗：於 10 月 1 日堂食惠顧可享 7折優惠

．Pacific Coffee：於 9 月 30 日至 10 月 2 日早上 10 時至下午 6 時，提供指定飲品 7 折優惠

．牛角：9 月30 日至 10 月 2 日，7 折可享日本九州極上黑毛和牛西冷(原價: $362)、日本九州極上黑毛和牛肉眼(原價: $372)

．牛角 Buffet ：年 9 月30 日至 10 月 2 日，堂食惠顧【極上和牛 100 分鐘放題套餐】可享 7 折優惠(原價$600，優惠價$420)、【極上和牛 100 分鐘放題套餐】包括：放題供應：水の焼肉 - 極上和牛放題每位一客：國產牛及海鮮盛合 - 國產牛西冷(2 片) 、美國 SRF 安格斯和牛牛肋肉(2片) 、王樣！虎蝦(2 隻) 、半殼扇貝(2 隻)

．錦麗：10月1日，堂食惠顧可享 7 折優惠

．蛋撻王：部份分店10月1日及2日酥皮/牛油皮蛋撻$7 件

．Coti及Coti The Bistro：全線所有飲品 7 折

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+ 15

．交通優惠

．港鐵10月1日推出小童免費乘車日，使用八達通的小童可免費乘搭重鐵網絡（機場快綫、高速鐵路、東鐵綫頭等車廂及於大埔區行駛的港鐵接駁巴士除外）。

．輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，10月1日將為所有乘客提供免費服務。乘客進出輕鐵站或於港鐵巴士上車時毋須拍卡（但不包括於大埔區行駛的港鐵接駁巴士）。

．九巴推出小童免費乘車優惠，10月1日小童使用小童八達通，可以免費乘搭所有九巴及龍運的日間巴士路線，K12、K14、K17及K18線除外。

．電車：10月1日免費乘搭

．天星小輪：10月1日免費乘搭「尖沙嘴-灣仔」航線

．戲院優惠

「10.1 半價睇好戲」電影院名單



ACX Cinemas@北角匯

百老匯院線

華懋電影院線

影藝戲院院線

Cinema City院線

CGV D2 Place

英皇院線

嘉禾院線

高先電影院

Lumen Cinema

寶石戲院

MCL院線

新寶院線

新光戲院

十一國慶｜全港64間戲院10.1推半價優惠

．文娛康樂設施優惠

．多間博物館免費入場，包括香港科學館、香港太空館、香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、孫中山紀念館、茶具文物館、香港海防博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、上窰民俗文物館、香港電影資料館、三棟屋博物館、油街實現和香港視覺藝術中心。

．10月1日公眾游泳池免費入場，毋須預約，市民於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。

．濕地公園10月1日免費入場

．「夜消費．有 Jetso！」優惠

香港零售管理協會聯同零售商舉辦「夜消費．有 Jetso！」活動，即日起至11月30日，市民晚上8時至凌晨3時以Alipay HK、內地支付寶或Tap&Go本地單次消費滿200元或以上，可獲專屬通行證或SMS換取商戶優惠。

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+ 5

「夜消費．有 Jetso！」活動今公布多達80間商鋪優惠，涉及超市、服飾、電器、珠寶及藥物等多種不同類別店鋪，不同店鋪設不同條款及細則。

▼「夜消費．有 Jetso！」優惠一覽▼



+ 2

部份優惠如下：

1、Fusion、Gourmet、Great、Food la parc、百佳及Taste，於優惠期內於晚上8時後單一購物消費滿$200, 即送安記鮑開心(金牌溏心鮑)1包及安記桂圓紅棗茶茶包2包裝1件

2、Crocs：購買任何正價鞋履滿$200可享$20折扣優惠

3、FitFlop：購買鞋類貨品滿$500或以上可享減$50

4、GIORDANO：購物淨價滿HK$600即減$100

5、LOG-ON：於LOG-ON單一消費淨值滿$300可享95折優惠。

6、斯凱奇：購物消費折實滿$500減$100

7、中原電器：購買單一正價產品滿$2,000，可獲$100折扣優惠。

8、豐澤：購買指定單一正價貨品滿$2,000即享$100折扣優惠

9、太子珠寶鐘錶：購買珠寶貨品每滿$1,000(折實價)即減$200。單一交易最多可獲$1,000折扣優惠。

10、金至尊珠寶：憑優惠券購買正價珍珠、翡翠及寶石貨品可享6折優惠

11、余仁生：凡消費滿$200, 即可獲贈破璧靈芝孢子紫芝膠囊(10粒裝) 一包及余仁生$20 現金劵一張

12、大快活：憑券於晚市於惠顧滿$60，即可免費獲贈「凍綠茶/老火湯/熱飲」一客。

13、上村牧場JAPANESE BBQ：第2位半價和牛放題適用於星期一至五3時至5時下午茶時段

14、麥當勞：凡購買指定超值套餐，可以$10購買原味麥炸雞鎚1件(原價$15.5起)；推廣日期: 2023/09/29 – 2023/12/08

15、PHD：凡堂食/外賣自取滿港幣$180元，即可免費獲贈免費千島夏威夷普通批一個

市民必須注意是，相關消費要使用Alipay HK、內地支付寶或Tap& Go付款，以獲取SMS或專屬通行證，並在7日內到參與商戶消費享精選禮遇。

夜繽紛｜零售協會推「夜消費．有 Jetso！」 80商店優惠一覽