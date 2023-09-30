「一日三餐」最後一日營業　食客讚豉油雞好味：唔會執咗就忘記佢

位於旺角通菜街的食肆「一日三餐」今日（30日）結業，下午近兩時，門外已有人龍，排隊人數一度逾30人，當中有附近街坊，也有人從港島跨區而至。有食客大讚店內菜式多，其中豉油雞味道好，慨嘆餐廳結業後便少一個用餐選擇，又指「一日三餐」是歷史其中一點，即使餐廳再結業，仍會「記住呢樣嘢，唔會話執咗就忘記佢。」



前立法會議員譚文豪有份開設的茶餐廳「一日三餐」，位於旺角通菜街，於2020年12月正式開業。該店8月9日在社交平台宣布因被加租、食材價格上升、及人手不足，決定於9月30日結業。

今日為「一日三餐」最後一日營業，下午兩時左右，門外已現人龍，排隊人數一度逾30人。居住在餐廳附近的關先生及關太表示，間中會來光顧，他們指店內的豉油雞味道佳，比較有名，「個豉油嘅口味係好味，調味係調得好」，偶爾也會「斬料」做餸。

關太指餐廳結業，以後少一個選擇，又坦言餐廳價錢雖然不算便宜，但以其食物質素而言，價錢屬合理：「晚餐兩個人，一個一個餐，係合理價錢，OK健康嘅選擇，唔會話淨係得燒味、燒味、燒味咁樣，有菜、有湯、有嘢飲。」

關氏夫婦表示，即使「一日三餐」結業，仍會記得香港曾經有過這間餐廳。（盧翊銘攝）

關先生指，一日三餐的菜式多，每次來用餐也可以試不同菜式，雖然有些菜式偶有失準，但整體上也滿意餐廳食物的水準：「香港食店唔少，但係好食會返頭嘅，唔係間間都係，佢呢度做到咁上下水準，我哋先會返嚟再食。呢個好緊要，唔係人人話做廚師，人人都做到廚師。」

關先生又表示，他跟太太不算是一日三餐的常客，但自其開張至今，間中會來光顧，當知悉一日結業在即，上周已有前來光顧，今日見有時間也特意再來光顧，「知道有啲舖頭賣少見少。舖頭會被頂替，但始終有個記憶。」他坦言，近年經歷動盪的日子，這間餐廳也是歷史其中一點，「記住呢樣嘢，唔會話執咗就忘記佢。」

被問到疫後香港市道復甦不似預期，會否擔心「啱食」的餐廳或難以繼續經營，他們直言「無得擔心」，又指舊的餐廳結束，會有新的餐廳頂替，雖然「食開呢個味道無咗」，但仍期望未來有更多好的餐廳能帶來驚喜。

3/與丈夫居於香港仔的陳女士今日特意跨區來光顧，想看看店內最後一日營業的情況。（盧翊銘攝）

與丈夫居於香港仔的陳女士，今日特意跨區來光顧，想看看店內最後一日營業的情況，也順道來旺角逛逛。她說以往也有來過光顧，覺得餐廳的食物味道不錯，對於其結業感可惜，嘆道又少一間，「不過𠵱家呢個市道都係咁上下，好多（食肆）都唔係做得咁樂觀。」

從黃大仙過來旺角的梁同學表示，原本打算約一班中學同學一同前來，不過同學們今日未有應約，遂獨自前來，「可能佢哋昨晚玩得太夜。」他又指，以往間中會來光顧，食物算好食，對於少一間好食的餐廳感到可惜。