警察遊樂會被縱火　3男不認罪　1人疑稱：想人知仍有人反對政府

警察遊樂會於2020年底遭人掟汽油彈，並有一警察貨車被焚毀，事後三青年涉案被捕。他們今（3日）在區域法院，否認一項縱火罪受審。控方案情指，首兩名被告當日共投擲了7枚汽油彈，其中3枚擊中了一輛警方貨車。首被告被捕後在警誡下透露，次被告曾稱欲令人知道仍然有人繼續反對政府。事後經評估，該警車的損毀程度嚴重，不適合維修。



3名被告依次為：徐君浩（23歲，藥房售貨員）、馬富善（22歲，無業）、羅康淳（16歲，中四學生）。3人被控一項縱火罪，控罪指3人於2020年12月1日，在香港九龍深水埗西洋菜北街警察體育遊樂會停車場，無合理辯解而用火損壞香港警務處的警察貨車，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

首被告徐君浩(右)，及馬富善(中)。(劉安琪攝)

位於深水埗的警察遊樂會曾被人擲汽油彈，有警車被毀。(詳看下圖)

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3名被告凌晨走向警察遊樂會

控方案情指，三名被告於案發當日凌晨離開位於旺角通菜街的一棟唐樓，前往警察體育遊樂會停車場外的行人路，該行人路和停車場由圍欄分隔開。當時，停車場內泊了 2架警方貨車，車上沒有人。

警車被嚴重損毀不適合維修

三人分別換上黑衣或黑外套，首被告投擲4枚燃著的汽油彈，當中有2枚分別擊中圍欄和一輛警車。次被告則投擲了5枚燃著的汽油彈，當中有2枚擊中同一輛警車，該警車中彈燃燒。事後經評估，該警車的損毀程度嚴重，不適合維修。估計汽車報廢價值港幣10,000元。折舊更換成本為港幣 410,000元。

居附近休班警目到情況

居於附近的休班警員 PC16993，案發時聽到一連串擊破玻璃的聲音，於是望出窗外，看到了三名男子在行人路上。當中兩男向停車場內投擲燃點物品，導致發生爆炸，警員見狀報案。

被告事後到便利店買飲品

另涉案閉路電視及汽車攝錄機拍攝到，三名被告縱火後離開現場，到大埔道乘坐的士到馬鞍山，然後行往馬鞍山公園，並在頌安商場便利店購買飲品。

發現10支有3名被告DNA的煙頭

警方事後到場檢獲兩個內有無色液體玻璃樽等，化驗證實該些液體含有助燃劑。警方於涉案唐樓5樓至天台梯間，檢獲面具過濾器、頭盔、急救用品、火機、電油等，現場另發現遺有三名被告DNA的10支煙頭。

三名被告於同月18日先後被捕。首被告在警誡下透露，次被告在案發前製造汽油彈，並稱他們稍後會到警察體育遊樂會投擲汽油，並稱想令人知道仍然有人繼續反對政府。

案件編號：DCCC 738/2021