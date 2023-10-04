「金融趙」涉設投資騙案　男子代收款50萬　洗黑錢罪成囚30月

綽號「金融趙」的商人趙俊名，涉嫌洗黑錢逾819萬港元，被控洗黑錢、欺詐等4罪。惟趙早前未有依時到庭應訊，已被法庭頒令通緝。同案另一名男被告則否認兩項洗黑錢罪受審，早前被裁定罪成，今（4日）在區域法院判刑。法官指本案源於詐騙案，行騙手法經過精心鋪排，並且規模龐大，背後必然有一犯罪集團支持。即使無證據顯示被告有參與該騙局，但亦相信兩者有一定關係，判囚30個月。



陳涉洗黑錢50萬

今日面對判刑的被告陳浩鳴(34歲，無業)，早前經審訊被裁定兩項洗黑錢罪成。控罪指，他於2015年2月10日，明知而處理從可公訴罪行所得的得益，合共50萬港元的財產。

被告陳浩鳴在區域法院被裁定兩項洗黑錢罪成，被判入獄30個月。

趙缺席聆訊被通緝

另一同案被告趙俊名(44歲)，被控一項洗黑錢、兩項欺詐及一項以欺騙手段逃避法律責任罪，合共4罪。趙早前因缺席聆訊，法庭已發出通緝令。

官信陳與趙主持的騙局有關

法官判刑時引述背景報告指，陳在案發前任職出租車司機，現已離婚，與前妻育有兩名6歲及8歲的兒子。陳案發時從首被告趙俊名手中，獲得寫有陳名字的支票，官相信陳與趙主持的騙局有一定關係。考慮到涉案款項達50萬港元後，兩罪合共判陳入獄30個月。

趙涉訛稱公司總裁叫兩男女投資

控方案情指，本案涉及的犯罪得益，是源於趙俊名涉及的詐騙案。趙俊名案發時疑化名趙榮梓，向一對男女訛稱是一間上市公司的總裁，指他們只要投資25萬港元，便可在3個月內獲33%利息回報。兩男女最後在趙誘使下，於2015年2月各開出一張25萬港元支票作投資。陳浩鳴在本案中擔任收款人，把涉案支票拿到銀行兌現。

案件編號：DCCC 405、424/2021