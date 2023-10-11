防流感　勿鬆懈

撰文：01醫務所
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踏入秋季，天氣時熱時冷，流感病毒變得活躍起來。隨著快測「兩條線」的日子遠離我們，口罩不再，近日求診的市民流感比率大大提升。根據紀錄，今年初只有零星的成人出現嚴重流感個案。但自踏入夏季流感季節後，每星期都出現雙位數嚴重個案，部分要送往深切治療部，甚至有死亡個案。尤其中秋國慶長假期過後，由於多了人群聚集及市民外出旅遊，求醫人數一再急增。

撰文：醫管局家庭醫學統籌委員會主席徐詠詩醫生

醫管局的季節性流感防疫注射計劃已於十月初展開，分階段為不同群組注射疫苗。（醫管局圖片）

流感跟傷風感冒症狀雖然大同小異，免疫力較低的人士，例如長期病患者或長者一旦不幸染上流感，可能會出現支氣管炎或肺炎等併發症，甚至死亡，對生命構成嚴重威脅。有時候，年輕一輩患上流感，身體很快康復過來，卻不慎傳染家中長者，也會構成健康隱憂。

為預防流感，接種疫苗是最簡單、最有效方法。不少人誤會以為打針等於對流感免疫；其實季節性流感疫苗的功效，是在於預防併發症及減輕症狀。

過去幾年，市民忙於對抗新冠肺炎，加上那段時期本港流感個案較少，市民難免對流感放下戒心。事實上，今年8月底開始，流感整體活躍度一直維持高水平。為健康著想，我們希望市民記得每年秋天的「疫苗之約」。因為接種季節性流感疫苗後，身體需時約兩星期產生抗體，效力會持續六個月；所以秋天接種便可以趕及應付冬天流感高峰期，計劃於聖誔、新年假期外遊的市民亦可得到更好保護。

接種季節性流感疫苗是預防重症最簡單、最有效的方法。（醫管局圖片）

醫管局上星期四（10月5日）開始分階段為不同群組人士接種季節性流感疫苗。首批包括65歲或以上、到公立醫院專科或普通科門診求診的長者、有高風險情況或需長期服用亞士匹靈的兒科門診病人等。當他們覆診時，可以同時接種疫苗。如短期內無需覆診的病人，則可親臨或致電所屬診所安排接種疫苗。

下一階段，即10月24日起，65歲或以上長者無需預約，便可以到普通科門診診所接種季節性流感疫苗。除了「老友記」主動接種疫苗，「後生仔女」亦可以留意日子，提醒家中長者「快打針、勿鬆懈」，做好準備，健健康康的一起過冬！

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。

「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

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