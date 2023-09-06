向在惡劣天氣下堅守崗位的每一位致敬

正所謂「來又如風，離又如風」，超強颱風蘇拉突襲香港兩天，市面一片狼藉。蘇拉「辣手摧樹」，攔腰吹斷、連根拔起大量樹木；吹破多戶居民家中玻璃窗；捲走「冬菇亭」頂蓋，頓變露天茶座；吹走屋苑巨型花盆、吹倒小巴站牌已屬等閒。十號「風球」一度懸掛逾七小時，風暴期間，有86名市民受傷，於公立醫院急症室接受診治。



撰文：醫院管理局質素及安全總監黃立己醫生



每次颱風來襲前，同事們都會留意醫院周邊不同環境，提早堆設沙包、檢查戶外懸掛物等，做好準備工作。

蘇拉有如「蠱惑的風」，甚至有人稱之為「怪颱」。由於其走勢不似預期，最初「兜圈」盤旋，天文台亦多次修訂其預測移動路徑。汲取過2018年超強颱風山竹的經驗，今次迎接蘇拉，政府嚴陣以待，跨部門部署準備工作。醫管局也不敢怠慢，總辦事處協調各部門與七大聯網應對惡劣天氣，維持緊急醫療服務。

無論是醫管局的日常管理，或面對大型災難、突發事故時，我總會與同事分享一套五字口訣──「人、機、物、法、環」，以此分析及組織應對方案，做好部署及應變工作。上星期面對來勢洶洶的蘇拉，我們又是如何鋪排「人、機、物、法、環」這幅魚骨圖呢？

每次颱風來襲前，同事們都會留意醫院周邊不同環境，提早堆設沙包、檢查戶外懸掛物等，做好準備工作。

人──顧名思義是人手。在「人、機、物、法、環」當中，人永遠都是核心。我們編排「打風更」，原本當夜班的同事要提早上班，原本該下班的同事則要「踩多更」，務求加強及調配足夠人手應付突發情況，確保緊急醫療服務不受影響。由於多了同事需要在醫院留宿，部分醫院宿舍不夠床位，同事們會在會議室或日間醫療中心等稍作休息。當廣大市民在超市「掃貨」時，同事則要留守醫院，連「掃貨」的時間也沒有，但我們會提供支援，為同事安排食物。

機──安排人手的同時，檢查及維護保養醫療儀器亦十分重要。維生醫療儀器是否正常運作，是保護寶貴人命關鍵所在。因此我們會派員檢查醫院的後備發電機，以及確保重要醫療設備不受惡劣天氣影響，保持運作正常。

物──天有不測之風雲，颱風會維持多久，沒人說得準。所以，在超強颱風來襲前，我們已協調各醫院，為病人儲備充足食物、被鋪、衣服，還有藥物、氧氣以及其他醫療物資等。

法──正所謂辦法總比困難多，面對颱風期間可能發生的不同事故，例如醫院水浸、停電、電梯故障、通訊網絡中斷、需要疏散病人等等，我們都早有預案，並會定時預演。此外，醫管局的重大事故控制中心 (MICC) 一直密切監察各醫院情況，對內協調各聯網，對外則聯繫各政府相關部門，例如出入急症室道路受阻時，MICC會馬上尋求相關部門協助，安排救護車送病人往其他醫院急症室。

環──全賴前線同事們「一眼關七」，密切留意醫院內外不同環境情況，提早堆設沙包、清理雜物以防水浸、檢查戶外懸掛物等，以及對一些較偏遠的醫療機構加強物資儲備及各項支援，例如大澳診所、長洲醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心等。

職員正繫緊醫院範圍的垃圾桶，以免被強風吹起造成損傷。

每當「打風」，不少「打工仔」、「學生哥」不用上班上學，安坐家中享受著這「額外的假期」。但願大家不要忘記，在惡劣天氣下，仍有一群各行各業的從業員謹守崗位；他們的工作可能比平日還要繁多、還要艱辛；他們默默耕耘，維持著這座城市的運作。

颱風前，醫管局總辦事處協調各部門與七大醫院聯網做好部署，務求惡劣天氣期間維持緊急醫療服務；醫管局重大事故控制中心一直密切監察各醫院情況，對內協調各聯網，對外則與各政府相關部門緊密聯繫。

在此，我除了向醫管局一眾同事衷心致敬外，還有紀律部隊、機場航空業、交通運輸業、新聞從業員、餐飲業、各位清潔工人等等，不能盡錄，我深深的向在颱風下堅守崗位、勞苦功高的每一位致敬！

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

