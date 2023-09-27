北區醫院成立25周年，早前特別擧辦了一個「關顧故壇」，鼓勵醫院同事分享他們的日常醫護工作點滴，尤其表現出以人為本、關懷備至、觸動人心的故事，並輯錄成電子版的《北區醫院關顧故壇文集》。



撰文：醫院管理局北區醫院行政總監孫天峯醫生



兩名參與「大灣區醫療人才交流計劃 」的內地護士除了參與臨床工作，也積極參與醫院活動，在北區醫院「關顧故壇」上分享她們交流的故事。

同事投稿出乎意料地踴躍，有醫生、有護士、有專職醫療、有病人助理、有不同科室、還有外展同事。除了自己醫院同事之外，兩名參與「大灣區醫療人才交流計劃 」的內地護士，也分享了她們在香港醫院工作的經歷。

「在病房每天看著患者來來往往、川流不息。當第二天回到醫院，病房的病人就換了一大半。如此大的出入院量，我們和病人沒有太多時間接觸，病人也許不會記得我們。」

「有一天如常回到病房上班，中午探病開放時間段，當我走近其中一個病隔門口的時候， 就聽到一位婆婆很大聲地跟她女兒說：『不是這樣的，你根本不會做。』於是我過去了解一下發生了甚麽事，婆婆的女兒說，她想幫媽媽弄高床頭，好餵飯，不過婆婆說她不會做，弄得婆婆不舒服，始終不讓她弄床頭。」

「關顧故壇」是北區醫院25周年活動之一，讓不同崗位的同事分享他們工作日常的小故事，表揚以人為本的關顧精神。

「那位婆婆看到我走過來，就指著我說：『她會，讓她來。』我便過去幫婆婆弄好床頭，床尾桌、午餐都擺好。我好奇的問婆婆：『你認得我嗎？』婆婆說：『當然認得，你餵飯給我吃的呀！』不知何解，我聽見婆婆這麼一說，就有一種莫名的感動。」

「其實婆婆有認知障礙症，她有時候連家屬也不認得，但她竟然說認得我，而且還記得我曾經給她餵過飯。回心一想，當時可能婆婆也不一定是真的認得我，她可能只是認得穿著我們這種顏色衣服的人 —— 病房護士們都是穿上同一顏色的制服。即使多忙，我們也會和病房的長者們握握手，貼近他們耳朵說兩句，逗逗他們。看到他們的回應，也能收獲不一樣的滿足。」

「關顧故壇」邀請同事上台分享他們的小故事，醫院管治委員會和屬會的主席、委員們，及不同部門的同事都在台下支持他們。

這個小故事當然不是甚麼驚天動地，但對於遠道而來的她們，那種被認同的感覺，自然不是一般滋味。筆者當年也曾在加拿大作專科交流，明白那種因專業制度有別的工作限制，也明白身在外地生活的種種不便，單單是願意接受這些挑戰已經需要相當勇氣，對她們尤覺感同身受。

她們在內地其實都是很具經驗，甚至是能夠獨當一面的專業護士，只是在一個陌生環境、不同體系、以至有別的專業機制下，她們未必都能獨立進行醫護程序。然而，她們身穿和我們護士同事一樣的制服，同樣無私付出照顧我們的病人，同樣真實地體現每份關懷和愛心，也同樣值得大家認同和尊重。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

