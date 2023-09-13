日日430　竭力保透明

疫情期間每日四時半召開記者會，可能是不少市民心目中的共同回憶之一。原來直到去年9月最後一場為止，已舉行了超過600次，可謂是香港最「長壽」的官方定期記者會。



每日舉行記者會對於抗疫而言，到底有甚麼作用呢？



撰文：醫院管理局總行政經理（機構傳訊）葉根銓



「430記者會」提高了公眾在抗疫路上的參與度，同時讓官方代表得以持續地回應民情。（醫管局圖片）

公眾支持及參與，是防疫抗疫成敗的關鍵，令大眾掌握到疫情實況及發展，亦是共同抗疫的重要一環。醫管局向來秉持「公開、透明」原則。在430記者會上，我們公布在公立醫院內的確診者數字、死亡及重症個案、病床使用率等，同時將相關數字透過新聞稿發放，並上載網頁供媒體及市民查閱。

除了基本數據外，在疫情不同階段，大眾需要的資訊都會有分別。例如疫情初期，市民需要認識當時仍是剛發現的新型冠狀病毒，以及個人防禦措施。及後，不論政府或醫管局都推出不少新政策去應付這個前所未見的疫情，例如設立確診個案指定診所、設立定點醫院等。官方代表透過疫情記者會，日復日向市民介紹措施，及提醒有關措施的重要性，可以加深大眾印象，提高政策走入民眾的可能性。

實施新政策一定會引來社會討論。此時，430記者會就是一個平台，讓媒體及官方代表就防疫政策交流。記者從公眾利益角度出發，向官方代表發問，而官方解答問題之餘，亦間接從問題中推測大眾對於新措施的反應。加上疫情記者會是每日舉行，這樣一來一往能縮短過程，昨日的民情，得以在今日回應。就如第五波疫情時，急症室人滿為患，醫管局即時透過發言人安撫市民：「我們並沒有遺忘任何一位病人，相反我們正想盡辦法支援他們。」

在疫情期間能夠參與共600多場的記者會，對「430團隊」或整個醫管局而言，是一次難能可貴的體驗。（醫管局圖片）

當然，長達三年的抗疫戰期間，消息滿天飛，市民對於每日發放的疫情資訊亦會疲勞。如何突破資訊疲勞，取得大眾注意力，考驗了醫管局新冠疫情430新聞簡報會團隊的功夫。久不久，我們需要擬定主題及作階段性總結，令市民在資訊氾濫的茫茫大海中，找到關注點。

香港在疫情期間一直堅持每日舉行官方記者會，430記者會得到了市民大眾的支持，我們的「430團隊」誠惶誠恐，心知仍有不少可以改進的地方。參與「430記者會」，無論對團隊或整個醫管局而言，實在是一次難能可貴的體驗。即使疫情遠去，這次珍貴的經驗會加強醫管局繼續恪守公開透明的原則，保持與公眾溝通，以應付未知的突發公共衛生事件。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

