白色巨塔不再高冷　醫社共融為民服務

醫院稱號五花八門，大多數已被淡忘。古時曾叫做「庵廬」，其後又有「醫館」、「醫局」、「太醫院」的雅號；私家醫院稱之為「安濟坊」、「廣惠坊」、「安樂坊」，與地名近似；現代人喜歡形容醫院為「白色巨塔」，或多或少受劇集薰陶，把醫院塑造成高冷形象。現實中卻恰恰相反，醫院早已打破地界藩籬，營造無牆狀態，積極融入社區，多方位服務病人及進行健康教育。



撰文：新界東醫院聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監鍾健禮醫生



威爾斯親王醫院舉辦的「HA Go推廣大使培訓活動」，義工積極參與，反應踴躍。

筆者常於社區行走，上周參與威爾斯親王醫院在沙田區舉辦的「HA Go推廣大使培訓活動」。當日雨勢滂沱，卻無淋熄義工的熱情，人頭湧湧擠滿了沙田鄉事委員會大堂。兩個半小時的培訓課程中，義工積極發問及摘錄要點，意猶未盡，投入程度令人動容。社區是推動醫院向前走的重要力量，我們的義工團隊都來自學校與社區。威院HA Go推廣攤位於第二季推出後，有賴都會大學、中文大學、李寶椿聯合世界書院和社區義工隊等源源不絕輸送新血，HA Go登記人數在義工的積極參和帶動下錄得可喜升幅！

醫社合作，恆久有之。醫院為社區提供多元化健康資訊，及早防患於未然，包括舉辦健康講座、活動日及工作坊。早前威院聯同沙田醫院與沙田婦女會、沙田鄉事委員會合作，在禾輋社區會堂舉行「脊椎健康講座暨身體檢查日」，設有BMI、護脊、健康指標量度等攤位，更有骨科醫生講解，現場人流絡繹不絕，全場爆滿。聽同事們說，新一季的相關活動邀約如雪花般紛至沓來，可見健康議題歷久常新；活動形式則要貼近受眾所需與喜好，不斷創新求變，例如舉辦醫學導賞團、健康步行、單車生態團等。

威爾斯親王醫院聯同沙田醫院與沙田婦女會、沙田鄉事委員會合作，在社區會堂舉行「脊椎健康講座暨身體檢查日」。

與毗鄰醫院的地區團體定期會面，也是重要工作之一。威院二期重建工程進行得如火如荼，筆者無論多忙，都盡可能抽時間出席分區委員會的會議，向委員們闡述重建工程的最新進展；更重要的是聆聽社區聲音、居民需求，並即場交流意見。這些水滴石穿的功夫，為醫社合作奠定堅實基礎。深入掌握社區最新形態，包括人口、男女比例、長者比重，以及社區設施變化，對制定醫院的中長期計劃起著舉足輕重的作用。

威爾斯親王醫院二期重建工程進行得如火如荼，定期會向地區持份者講述最新進展。

醫社共融的話題廣闊，由傳播健康教育資訊、及早篩查介入，以至病人出院後的復康服務等，在此未能盡錄。一直以來，醫院並無畫地為牢或墨守成規，我們天天走出去，參與社區互動，社康護士上門……社區力量鞭策醫院不斷進步，醫社全方位合作，勢為醫院在個人、社區及制度層面提供強大助力，達至相得益彰的多贏局面，實現對市民更好的照顧和支持。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

