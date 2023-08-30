「誰是我的鄰舍呢？」聖經描述好撒瑪利亞人路上碰到兩族從不往來的遇劫者，竟一手包辦洗傷口、管接送、預繳宿費、承包後數，做了傷者的真鄰舍。



如胸懷父母心的醫者是家人，誰又是病人的鄰舍呢？正是義工。



撰文：醫院管理局策略發展總監程偉權醫生



夏日義工協助推廣醫管局流動應用程式「HA Go」（醫管局圖片）

醫院管理局成立初期，義工不多，但三十年來病人資源中心與局内外夥伴合作推動，現時醫院義工已過二萬，可以坐滿半個大球場了。借用義務工作發展局用以代表力行義務工作的「行義」一詞，對每位醫院義工「行義」之義舉，我們由衷感謝。該局登記了十四萬義工，足見此地情深義重的義工者眾！與同具意義的非醫院服務相比，醫院「行義」，分別何在？

説實務，醫院流程趕，人密集，資訊多，病人難跟上，訓練有素的義工小步正是大幫忙──他們轉困為能，正每天協助病人登記手機程式「HA Go」，使用自助繳費站或預約抽血。

論關顧，義工剪髮，報佳音，於院牧帶領下床邊關顧病人，耐心陪伴「老友記」病房內閱報，於日間醫院鼓勵長者做復康運動。人帶病懷憂留院，義工送暖添希望，如遇上同歷病情的過來人打氣，能量更强。疫情間，義工絕跡病房，可想而知，獲恆常探訪的復康醫院病人何其失落。而疫情過後，義工火速回歸，義氣可嘉。

九龍醫院剛於上周嘉許完成「夏日義工計劃」的年輕義工同學。（醫管局圖片）

醫院病床三萬，義工越多，越可全場暖化；期待更多人入伍，及時行義。

其實每年暑假都有學生新血入伍。充滿青春血氣的臉孔，為醫院倍添朝氣；除了支援病人服務外，學生也獲安排親臨部門；首次討論生死，置身殮房的經歷，誰亦畢生難忘。今年亦有義工陪同職員與中風病人參觀香港故宮博物館，活動鼓勵了病友克服身體障礙。年輕義工參與，得益的又豈止病人。近鏡觀察病者如何渡過難關，他們會否體驗到行「義」積德最樂也，未來更可推己及人？應該可以吧──上周正好收到九年前兒童骨科部暑期義工的電郵，他剛於海外畢業，打算明年回港行醫；當日行義，今日行醫──他正是集家人與鄰舍於一身的一例。

醫院管理局三十年來病人資源中心與局内外夥伴合作推動，現時醫院義工已過二萬，可以坐滿半個大球場了。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

