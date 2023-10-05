GODIVA黑朱古力鈉超於標籤1倍！朱古力可高鈉過薯片！5大高鈉陷阱

食物安全中心公佈，GODIVA預先包裝朱古力樣本不符營養標籤規定，呼籲停售。許多人都以為食物不鹹鈉含量就不會太高，但事實卻並非如此！



GODIVA朱古力鈉含量與標籤不符 食安：呼籲停售

食物安全中心在昨天（10月4日）公佈，有預先包裝朱古力樣本不符營養標籤規定。涉事朱古力樣本為GODIVA醇享系列72%可可黑巧克力。涉事的是著名品牌GODIVA，被正式指定為比利時皇室御用的朱古力。

GODIVA朱古力鈉含量不符營養標籤規定（istockphoto）

涉事樣本為GODIVA醇享系列72%可可黑巧克力，原產地為土耳其，重九十克，涉事批次的此日期前最佳是二零二四年十一月十日。它在營養標籤上所標示的鈉含量為每一百克含十三毫克，但食安所檢測到的鈉含量為每一百克含二十二毫克，即不符營養標籤規定，高出接近1倍。

抽取樣本地點在東區一零售點，相信已經流出市面。食物安全中心已呼籲有關商戶停售受影響產品的有關批次，同時亦會知會業界，繼續跟進事件和採取適當行動，如有足夠證據，食物安全中心會提出檢控，大眾不必過分擔憂。

GODIVA朱古力鈉含量不符營養標籤規定（istockphoto）

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第61條規定，任何人如在標籤上對所售賣的食物作出虛假說明或在食物的性質、物質或品質方面誤導他人，即屬違法。一經定罪，最高罰款為五萬元及監禁六個月。

不鹹≠低鈉 熱朱古力鈉含量可高過薯片！

熱朱古力鈉含量可高過薯片！（istockphoto）

根據英國BBC報道，英國衛生部門為了可幫助英國人民降低每日鈉的攝入量，開始調查市面各式各樣包裝食品。而倫敦瑪麗皇后大學的研究人員，發現一款名為Galaxy Ultimate棉花糖熱朱古力，每100克含2.5克鈉，超過沖泡飲品類每100克含0.15克鈉以下的目標約20倍之多！而一包標準32.5克Walkers Ready鹹味薯片含有 0.46 克鈉，即每100克薯片約有1.42克鈉。Galaxy朱古力粉的鈉含量比薯片更高！

高鈉隱藏地雷5款飲品 蔬菜汁都中！

運動飲料也是高鈉隱藏地雷之一（istockphoto）

上述提到的Galaxy熱朱古力的公司出面解釋，朱古力飲料粉中的鹽，可能來自牛奶或其他食材中固有的鈉，以及增強朱古力風味的額外添加。每日建議的鈉攝取量須控制在2400毫克以下，扣除天然食材只剩下約2000毫克鈉、約等同5克鹽可以加。而除了朱古力要小心外，還有些飲品要小心提防。

台灣泌尿科醫生戴定恩在臉書粉專「熱血暖男 戴定恩醫師」發文，常聽到不要吃太鹹，主因就是重鹹的食物鈉含量高，鈉含量一高就會造成身體很多負擔，但飲食生活充滿陷阱，有五種市售飲料雖然不鹹，卻也是高鈉含量的隱藏地雷，分別是「運動飲料、果菜汁、酸梅湯、楊桃汁、朱古力飲品」。

資料來源：食物安全中心/英國BBC