長沙灣批發市場白鱔含禁用獸藥！可致癌中美禁用　附劏鱔去潺貼士

食物環境衞生署食物安全中心公布，有一白鱔樣本驗出微量禁用獸藥硝基呋喃類代謝物。中心正跟進事件，而涉事食品已沒有存貨，相信已全部售出。硝基呋喃為多國禁用獸醫，會對生物有致癌風險。



長沙灣副食品批發市場白鱔含禁用獸藥（資料圖片）

長沙灣批發市場白鱔含禁用獸藥 食安：已估清

食物環境衞生署食物安全中心日前（6日）公布，一個白鱔樣本驗出微量禁用獸藥硝基呋喃類代謝物。中心發言人說：「中心透過恆常的食物監察計劃，在長沙灣副食品批發市場一檔戶抽取上述白鱔樣本進行檢測。結果顯示，樣本的硝基呋喃類代謝物含量為十億分之五點二。」

長沙灣副食品批發市場白鱔含禁用獸藥（網上圖片）

涉事食物已流出市面，而根據該商戶提供的資料，涉事批次已沒有存貨，相信有問題白鱔經已售清。食安中心指他們會追查問題食物的來源和分銷情況，並且會繼續跟進事件和採取適當行動。

白鱔驗出獸藥硝基呋喃可致癌 中美等多國禁用

長沙灣副食品批發市場白鱔含禁用獸藥（網上圖片）

根據食安中心資料，硝基呋喃是一類化學物質，有廣泛的抗菌性。雖然目前研究只證實，該化合物會令動物患癌，但現時還未有足夠的證據證明會令人類患癌。雖然如此，硝基呋喃類藥物及其代謝物對人類而言，還是有令人體致癌、致畸胎的風險。

中國衞生部於2010年3月22日已將硝基呋喃類藥物列入可能違法添加的非食用物質黑名單。多個國家（包括歐洲聯盟成員國、美國、加拿大、澳洲等）已禁止在食用動物中使用。

白鱔去潺如何處理？ 辟腥最緊要夠乾！

白鱔想去潺點處理好？（資料圖片）

肥美白鱔是不少人的心頭好，但很多人煮鱔最大擔憂就是牠們身上滑潺潺的液體和腥味，想要處理好，除了可以要魚販幫忙外，自己其實也可以輕鬆解決！先把魚放在透明袋裡，注些未滾的暖水，淥一淥，此時鱔身上會有一層白色的潺浮起，用菜刀即可刮走，記得水別要太高溫，否則會使鱔皮破損，影響外觀。把鱔洗淨後，記得用廚房紙徹底印乾水分，最好是乾到有點黏手，若不夠乾身的話，會殘留腥臭味。

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資料來源：食安中心/食安中心（硝基呋喃）