罐頭沙甸魚致12人中毒1死1入ICU　肉毒桿菌1情況易繁殖 如何去毒?

自製罐頭沙甸魚引12人食物中毒！根據CNN及法國媒體報道，法國波爾多市一家餐廳爆發肉毒桿菌食物中毒，目前已造成12人中毒，1人死亡、1人入深切治療部、8人住院。肉毒桿菌中毒有6大症狀，它可以引致呼吸困難、肌肉癱瘓甚至死亡。



沙甸魚爆集體食物中毒（istockphoto）

法國波爾多餐廳沙甸魚爆集體食物中毒 1死亡1入ICU

據CNN報道，法國公共衛生機構已發出了警報，指法國波爾多Tchin Tchin Wine Bar餐酒館所提供的自製沙甸魚罐頭被驗出含有肉毒桿菌，從本年9月4日至10日，都有人通報在涉事餐廳吃完後身體不適，目前共12名人士食物中毒。受害者大部分為旅客，包括來自英國、愛爾蘭、德國、加拿大，以及兩名美國籍旅客。其中一名32歲女子甚至因此喪命，還有一名美國男子病情嚴重，無法自行呼吸，目前仍在深切治療部插管治療。

沙甸魚爆集體食物中毒（istockphoto）

而綜合法國傳媒報道，涉事的餐廳老闆指，自己在2021年已開始自製罐頭沙甸魚出售給客人，一直都相安無事，目前已大約製作了150罐。而在9月中，法國政府部門就已按調查作出回應，指罐頭的製作過程缺乏監管且粗糙，肯定了事件是由罐頭沙甸魚所引起。餐廳老闆補充，他承認自製罐頭中有4罐打開後傳出臭味，但他保證這些罐頭並沒有出售給客人，又指自己所賣的罐頭他都「感覺是乾淨的」。法國檢察官已按過失殺入罪對涉事餐廳老闆立案調查。

肉毒桿菌中毒6症狀 可致呼吸肌肉癱瘓或死亡

肉毒桿菌會產生有毒素的孢子細菌，它只可在完全無氧的環境下繁殖（istockphoto）

根據食安中心資料，肉毒桿菌可產生毒性極強的神經毒素，如進食含有這些毒素的食物，可引致食源性肉毒中毒。只要極小量的神經毒素足以引致肉毒中毒。肉毒中毒症狀包括非常疲倦、虛弱無力、眩暈，通常隨後會出現視力模糊、言語障礙和吞嚥困難。神經毒素可令患者的呼吸肌肉癱瘓，引致死亡。

肉毒中毒症狀包括非常疲倦、虛弱無力、眩暈，通常隨後會出現視力模糊、言語障礙和吞嚥困難。（istockphoto）

肉毒桿菌會產生有毒素的孢子細菌，它只可在完全無氧的環境下繁殖，但卻可在攝氏3.3至50.0度的溫度下生長，且非常耐熱，罐頭、真空等食物包裝方法都能提供合適環境讓肉毒桿菌生長和繁殖。內地曾有一家五口進食真空肉後肉毒桿菌中毒入院。肉毒桿菌傷害雖高，但其實只要加熱食物至攝氏80度並維持至少10分鐘，就可破壞這種毒素，還望大家小心為上，避免禍從口入。

資料來源：食物安全中心-食源性肉毒中毒/食物安全中心-肉毒中毒與真空包裝食物/CNN/法媒bfmtv/independent