食物安全｜有機胡椒粉含致癌除害劑可傷神經！消委會教調味料點放

食環署食物安全中心公布，本地有機食物品牌「熱情媽媽」一款印度進口的白胡椒粉樣本，驗出含有除害劑環氧乙烷。這種除害劑被列為第一組致癌物，更可能對神經造成傷害。胡椒粉應如何儲存才安全？



本地有機品牌熱情媽媽白胡椒粉含致癌除害劑（熱情媽媽官網）

有機品牌熱情媽媽白胡椒粉 含致癌除害劑已令停售

食物環境衞生署食物安全中心在昨天（5日）公布，一款預先包裝白胡椒粉的樣本驗出含有除害劑環氧乙烷。涉事產品正名為Organic WHITE PEPPER POWDER，品牌為本地有機食物品牌「熱情媽媽」，進口自印度，每樽淨重55克，相關零售商名為餸你健康。有問題批次的此日期前最佳是二○二三年九月二十九日。

食安中心發言人表示：「中心跟進一宗相關事件時，從荃灣一個零售點抽取上述樣本進行檢測，結果顯示有關樣本含有除害劑環氧乙烷。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關零售商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線3565 1770／9555 5280，查詢有關產品的回收事宜。」

本地有機食物品牌「熱情媽媽」一款印度進口的白胡椒粉樣本，驗出含有除害劑環氧乙烷。（「熱情媽媽」facebook）

國際癌症研究機構目前將環氧乙烷歸類為第一組致癌物。根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章），任何人不得售賣含有危害或損害健康的除害劑殘餘食物供人食用。違例者最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。食安中心呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。業界如持有有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售，同時指中心會繼續跟進事件和採取適當行動。

白胡椒粉含環氧乙烷 長期攝取可致癌危害神經系統

本地有機品牌熱情媽媽白胡椒粉含致癌除害劑（istockphoto）

如上文所述，除害劑環氧乙烷是第一組致癌物，如果長期接觸，會產生對黏膜的刺激性或是危害神經系統，亦因為它能令人體致癌的證據已經相當充足，因此歐盟自2005年起開始於食品中禁用環氧乙烷。

胡椒粉不應冷藏 不可放爐灶旁

胡椒粉不應冷藏不可放爐灶旁 （istockphoto）

想要胡椒粉吃得安全又放心，除了要關注當中的營養成分之外，還要適當地把它儲存妥放，以免受潮發霉。乾燥香辛料如胡椒粉、五香粉等，它們需要放在密封的器皿內，保存於陰涼地方，以防止受潮或發霉。但同時它也不宜放入雪櫃，因從雪櫃裏取出來的東西碰上較暖的空氣， 會令空氣中的水分凝結在表面，令食物受潮。另外有些醬料。如xo醬、沙茶醬等，就一定要放雪櫃了。

請按下圖睇消委會建議不需冷藏的調味料：

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另外，調味料亦不宜放在爐灶旁，根據消委會資料顯示，煮食時，爐灶附近的溫度升高，會使調味品中的油加速氧化，亦加速了細菌的滋生。此外，煮食時產生的蒸氣，或令調味料受潮，加快細菌繁殖速度，更會導致霉菌生長，釋放出霉菌毒素，危害健康。假如家中環境確實只許可把調味品放在灶邊，你便要勤加檢查品質，確保沒有變壞方可使用。

請按下圖睇消委會建議需冷藏的調味料：

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資料來源：消費者委員會/食物安全中心