泰國椰奶聲稱含維他命D檢測卻為零！鈣亦低標籤3成　椰奶要點揀？

食安中心公佈，有預先包裝椰奶飲品樣本不符營養標籤規定。該食品由泰國進口，當中鈣及維他命D項目都不合規定，食安已呼籲有關商戶停售。市面有售的植物奶有很多種，哪一種最適合你？



泰國UFC椰奶不符營養標籤規定（網上圖片）

泰國UFC椰奶不符營養標籤規定 食安：已呼籲停售

食安中心在昨日（10月5日）公佈，有預先包裝椰奶飲品樣本不符營養標籤規定。涉事產品品牌為UFC，產自泰國，其製造商為Universal Food PCL，產品正名為Velvet Coconut Milk Drink (Unsweetened)，淨容量為1000毫升，有關批次的此日期前最佳是二零二三年十二月八日。

其椰奶的營養標籤上標明每一百毫升含零點五微克的維他命D、每一百毫升含一百零四毫克的鈣。但經食安中心檢測後，發現涉事椰奶每一百毫升只含七十七毫克的鈣，約少於標示的三成，而標籤提及的維他命D更是完全沒有檢測到有關營養素。

泰國UFC椰奶不符營養標籤規定（istockphoto）

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第61條規定，任何人如在標籤上對所售賣的食物作出虛假說明或在食物的性質、物質或品質方面誤導他人，即屬違法。一經定罪，最高罰款為五萬元及監禁六個月。食安中心是在中西區一零售點抽取有關樣本檢驗，相信涉事椰奶已流出市面。食物安全中心已呼籲有關商戶停售受影響產品的有關批次，更指如有足夠證據，食物安全中心會提出檢控。

椰奶蛋白質低脂肪高 4牌子營養熱量逐個睇

椰奶蛋白質低脂肪高（istockphoto）

按下圖可了解椰子奶的營養要點：

普遍大家都認為，植物奶會比牛奶養價值更高，但其實除豆漿之外，其他植物奶屬不完全蛋白質。植物奶一般缺乏維他命B12，鈣含量也較低。消委會亦曾就椰奶去提醒市民，椰子奶含高飽和脂肪，多飲有機會增加血液中的壞膽固醇。大家在選購時記得留意營養標籤。

按下圖可了解椰子奶各牌子的熱量及含糖量（由高至低熱量排序）︰

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參考資料︰消委會/食物安全中心