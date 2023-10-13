乳癌是香港女性最常見的癌症。近年選擇中西醫結合治療的乳癌患者增加，越來越多患者希望了解中醫在治療該疾病能有何幫助。臨床觀察發現，中醫的介入改善患者氣血陰陽的平衡，與西醫標準治療相互補充。中醫治療有助減少術後副作用，並降低乳癌復發或轉移的機率。



撰文：香港大學中醫藥學院首席講師、港怡醫院註冊中醫師陳建萍博士



目前乳癌的成因仍不明確。乳癌的高發期為女性更年期前後，西醫歸納了多個乳癌的高危因素，如初經提早、晚收經、未育、晚育、未哺乳及家族遺傳等。中醫界研究更年期與乳癌的關係，為乳癌治療帶來新的思路。

手術、化療、放射治療（簡稱放療）、標靶治療及內分泌治療，是世界公認的癌症療法。在接受西醫治療的同時，中醫能起到什麽作用？中醫可與西醫互相配合，因應患者的實際狀況，於各個治療階段如圍手術期、化療期、放療期及康復期進行分期辨證治療。在調理過程中扶正祛邪，化痰散结，固護正氣，幫助患者改善臟腑功能，重建陰陽平衡。

中醫治療有助減少乳癌術後副作用，並降低腫瘤復發或轉移的機率。

以化療爲例，患者需要口服或注射抗癌藥物，經血液循環消滅癌細胞。從中醫角度來看，這個過程對人體五臟六腑、氣血陰陽會有損傷，影響心血管循環與免疫系統、肝腎解毒功能、泌尿及骨骼系統，以及脾胃的消化系統等，引致脫髮、嘔吐、指甲發黑、大小便不順及淋巴水腫等副作用。若患者於化療期間接受中醫治療，服用中藥扶正祛邪，令臟腑功能得以恢復，有助紓緩化療的副作用。

中醫認爲「女子以血為本，以肝為先天」，乳癌治首當以養肝、柔肝為主，同時考慮平肝、疏肝。肝郁僅是表象，肝血不足才是本質，必須透過現象看本質，故倡治女性之病，重在治肝，其核心在養肝、柔肝。當肝得其養，其疏泄功能方能恢復正常。中醫療法從根源著手扶正驅邪，以肝臟為中心兼顧脾腎進行治療，幫助患者恢復。又根據臟腑氣血陰陽以及病邪的不同，兼以補氣、滋陰、溫陽、養血及健脾化濕等療法。臨床研究顯示，中醫療法有助於患者提高生活質素，降低乳癌復發或轉移機率。

中醫辨證論治以及豐富多樣的治療方法，亦可幫助患者改善治療帶來的併發病。曾有乳癌病人康復後，其肝功能一直異常，服用相關藥物一年後仍未見好轉。其後尋求中醫治療，病人服用中藥後三個月，肝功能便得以回復正常。同時，中醫治療不限於藥療，還包括針灸、食療、按摩、運動、泡腳等方法。因應不同病情，結合多種治療手段，例如按摩乳房以疏通乳絡；微波熱療以暢通乳腺管，以及使用針灸扶正祛邪，理氣寬中。

病人或有中西藥相沖之疑慮。此時要注意，患者使用中藥西藥需要間隔六十分鐘以上，用於避免中西藥相互作用的發生。事實上，中醫師在西醫治療期間也會根據患者情況盡量選擇柔和的藥物如黑豆、黨參、雞血藤。患者也要積極與中醫師溝通，告知其使用西藥的情況。

中醫認爲預防乳癌在於保持身心正能量，多做運動可助氣血運行。 （資料圖片）

中醫認爲預防乳癌首先要保持良好的心態和情緒，多做運動助氣血運行。另外要作息規律、保持均衡的營養和飲食。由於生理與心理會相互影響，女性平時如果有生理或心理方面的問題，可嘗試向就近的中醫師尋求幫助。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



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