申領MPF移英港人回港被捕　廉署：有集團涉助申領人作虛假證明

近年不少港人移民，有網媒今日（13日）引述消息報道，有申請取回強積金（MPF）的移英港人，暑假回港期間被廉政公署拘捕。報道指，有移英港人透過英國永明金融安排，宣誓「永久離開香港」，中介會報稱申請人移居內地或其他城市，以辦理取回MPF手續。



廉政公署證實廉署早前採取執法行動，搗破一個貪污犯罪集團，他們涉嫌透過貪污及欺詐手段，協助強制性公積金計劃成員使用虛假證明文件及法定聲明，申請提早提取強積金。行動至今拘捕20人，包括該名保險代理及十多名涉案強積金供款人，他們涉嫌違反《防止賄賂條例》第9條。



廉政公署表示搗破一個貪污犯罪集團，涉嫌協助強積金成員使用虛假證明文件及法定聲明，提早提取強積金。（資料圖片)

報道指持涉及在英國持BNO港人

網媒《追新聞》報稱，有多名持有BN(O)簽證的港人，在英國透過永明金融的保險從業員指示下，於英國找律師宣誓「永久離開香港」，保險中介便安排文件，聲稱申請人移居內地或其他城市，取回強積金。報道指，有相關人士在暑假回港期間，遭自稱廉政公署職員帶入房間問話，扣押48小時後，更沒收旅遊證件，需要定期到警署報到，有指相關人士未能返回英國。

廉署表示，經調查後揭發該犯罪集團首腦為一名任職保險代理的強積金中介人。(資料圖片）

保險代理涉協助強積金成員訛稱移居內地而永久離開香港

廉政公署發言人回應傳媒查詢表示，證實廉署早前採取執法行動，搗破一個貪污犯罪集團，他們涉嫌透過貪污及欺詐手段，協助強制性公積金計劃成員使用虛假證明文件及法定聲明，申請提早提取強積金。

廉署表示，早前接獲貪污投訴，經調查後揭發該犯罪集團首腦為一名任職保險代理的強積金中介人，涉嫌收賄協助多名強積金計劃成員，向強積金受託人公司訛稱因移居內地而永久離開香港，申請提早提取強積金。有關申請涉及使用虛假法定聲明、內地工作或定居證明等文件。該保險代理涉嫌向每名申請人收取數千至數萬元賄款。

目前政府不接受持BNO移居英國的強積金供款人申領提早領取強積金。（資料圖片）

保險代理及10多名涉案強積金供款人被捕

廉署行動至今拘捕20人，包括該名保險代理及十多名涉案強積金供款人，他們涉嫌違反《防止賄賂條例》第9條。廉署人員又根據法庭發出的手令，搜查了多個地方，包括被捕人士的住所及辦公地點。被捕人士已獲保釋候查。

署方表示，由於相關調查仍在進行，廉署不會作進一步評論。廉署會依法及按既定程序，在完成調查後向律政司索取法律意見以決定是否作出檢控。廉署發言人提醒公眾，貪污、使用虛假文書及虛假法定聲明等均屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。