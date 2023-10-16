王詩雅涉虛報行蹤　辯方指王曾投訴其個案開真名　調查員卻未記錄

榮源茶行太子女王詩雅出席「洪門宴」後涉嫌虛報行蹤案今（16日）續審，衛生署檢控組調查員作供時透露，他們曾先後數次邀約王錄取口供，又稱會找律師聯絡，但出院後一直未有回覆，調查員最後要上門找她。辯方質疑，王曾要求核實調查員身份，並指傳媒比政府更早披露其行蹤，令她「一啲病人私隱都無」，王更稱：「個個確診者都係用冧把代表，我呢單就要真名。」調查員卻沒有紀錄在案，質疑記錄不準確。調查員否認王曾作這些投訴，強調他已如實紀錄，若有不準確王當時必已提出。



被告王詩雅（38歲），被控4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供虛假資料」罪，指她於2022年1月6至7日間，明知而分別向衛生主任張竹君、獲授權人員辛麗芳和賴潔生，提供虛假資料，即她於同月3日晚上，離家前往灣仔餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant。

辯方指被告王詩雅曾投訴個個確診者都用「冧把」，她的卻要開真名，一點病人私隱都無。（資料圖片）

檢查閉路電視片未見王曾出現

衛生署檢控組調查員葉玉才供稱，他按上司指示調查王的案件，並曾查看王所居住處的閉路電視片段，沒有印象曾於2022年1月3日下午的片段中見到王。如果他有見到王，必會紀錄在案，並會撿取影片。葉續指，2022年2月，王在律師陪同下替衛生署錄警誡口供，葉當時負責紀錄，及後讓王簽署確認。

辯方指王曾投訴一啲病人私隱都無

辯方律師質疑，王曾在錄口供時提到若她無法核實來電人士的身份，便不會向對方披露行蹤，並曾說：「我嗰頭講完，轉頭媒體比政府記招更早將我啲行蹤或接觸咩人登曬出嚟，我一啲病人私隱都無。個個確診者都係用冧把代表，我呢單就要真名。」惟上述說法未被紀錄在案。葉否認王曾作出這些投訴，強調他已如實紀錄口供。

調查員葉玉才否認被告王詩雅曾投訴她「一啲病人私隱都無」。(凌子淇攝)

調查所得王下班後往購物及見朋友

另一調查員張龍昌則指，葉曾將王住所的閉路電視片段交給他看，但片中未見王出入，故張未有叫葉檢取片段作為證據。張同意，片中未有看到王的出入情況，無法證明她有否進出住所。但據他調查所得，王當日下班後曾到IFC超市購物，之後乘車往高樂花園，稍後再和朋友乘車去灣仔餐廳出席派對。

再三邀王調查不獲回覆

張又稱，他先後多次聯絡王，邀約她在出院後替衛生署錄口供，王曾質疑張的身份，之後稱會找律師聯絡署方，惟她出院後一直未有回電，故檢控組人員要上門邀請王助查，部份警誡口供由張紀錄。

調查員張龍昌稱，他們曾數次邀請被告王詩雅作調查，但王未有回覆，最後他們要上門找王。(凌子淇攝)

辯方質疑記錄不準確

辯方稱王當晚出席生日派對前確實並無回家，故閉路電視未見到她的出入紀錄，故她根本不會向衛生署職員說從家中出發去生日派對，質疑王曾在錄口供時，提及她當晚曾到高樂花園拿茶葉給朋友，之後再由「對開巴士站」乘車去派對，但張紀錄不準確。張否認，並指他抄寫王的回答後有讓王檢查核對，她亦簽署作實，如她認為紀錄不準確必會即時提出。

案件編號：KCS17697-17699、17701/2022