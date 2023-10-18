調查料打工仔明年加薪3.5%至3.8%　工程畢業生月入最高平均逾2萬

浸會大學的一項「2023粵港澳大灣區薪酬及福利調查」發現，除凍薪機構外，本港本年度薪酬加幅為3.6%至4.3%之間，並預料來年加薪3.5%至3.8%，眾多大學畢業生當中以工程系學生錄得最高平均起薪點，達港幣20,950元。而本年度的僱員流失率介乎 8.9% 至 26.4%，與去年相若。受訪機構當中逾半有職位空缺，佔總僱員人數 2.3%，如以機構規模劃分，中小型機構佔7.2%。



浸大工商管理學院人力資源策略及發展研究中心聯同華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心、香港人才管理協會等進行「2023粵港澳大灣區薪酬及福利調查」，於7月至9月期間收集292份問卷，約 18 萬 3 千粵港澳大灣區僱員參與調查結果顯示，2022年7月至2023年6月間平均薪金調整幅度範圍為0%至3.8%，2024年薪金調整幅度預測範圍為1.3%至4.2%。大灣區各城市平均僱員流失百分比範圍為3.8%至53.7%。

受訪港機構過去一年約9%機構凍薪

在香港的部份，團隊收集了87間機構的數據，當中7間表示凍薪，其餘80間機構的整體實際調整加幅介乎3.6%至4.3%之間，而2024年度各職級的整體調整加幅預測則介乎3.5%至3.8%之間，而應屆大學畢業生的平均入職月薪則以「工程」職能的畢業生錄得最高平均起薪點，達港幣20,950元。

平均僱員流失率8.9% 至 26.4%

而人事變動方面，受訪機構的平均僱員流失率介乎 8.9% 至 26.4%，職級越高平均流失百分比越低。與去年相若，今年離職的最主要原因依然為「晉升及發展機會」和「薪酬」。在參與調查的機構中，有 47 間機構表示有非主動離職員工，「房地産及物業管理」業的百分比最高（6.4%）；其次是「建築」業（3%）。另外，調查期間有 59 間參與的機構有職位空缺，佔總僱員人數 2.3%。以機構規模劃分，中小型機構佔 7.2%。

兩成機構考慮考慮延長退休年齡至65歲

就工作環境而言，參與的機構中，64 間（73.6%）有制定退休年齡政策。近兩成機構會考慮將退休年齡由 60 歲延長至 65 歲。靈活的工作安排方面，約四成機構提供靈活的工作時間給員工；另約三成半機構有安排員工在家辦公。

澳門今年有21間機構參與調查，6間凍薪、1間減薪，其他14間分別加薪3.2%至4%，並預料來年來年將加薪2.8%至3.3%，較過去四年高。而大學畢業生以「資訊科技」及「工程」職能錄得最高平均起薪點，分別為澳門幣 14,000 元及 13,750 元。靈活的工作安排方面，有六成半機構提供靈活的工作時間給員工，四成機構有安排員工在家辦公。

而廣東省城市機構平均薪金調整幅度介乎2%至2.2%之間，來年預測增加2.8%至2.9%，而大學畢業生以「研發及發展」的平均起薪點最高，為人民幣6,842元，僱員平均流失率則介乎11.8%至20.4%，以管理/經理級員工流失率最高。

靈活的工作安排方面，超過兩成半機構提供靈活的工作時間；約兩成機構安排員工在家辦公，有助於解決招聘的困難等問題，有58個參與機構已採用此模式，也有另外 5 個機構考慮在未來一年嘗試採用。此模式下，機構的招聘崗位大多是一綫或基層員工，但同時亦面對用工人員質素不穩定及管理困難的問題。