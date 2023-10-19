理大衝突｜6人聲稱無辜路過被當示威者　官拒接納裁暴動罪成

理工大學在2019年11月反修例運動期間，被大批示威者佔據，有網民發起「圍魏救趙」行動，並在不同地區聚集，警方後來在油尖旺一帶劃出「封鎖區」，並拘捕213人，其中15人在同一處被捕，全部被控暴動罪名，當中9人已認罪，餘下6人聲無辜路過被當成示威者，他們經審訊後，案件今（19日）在區域法院裁決，法官陳廣池裁定他們全部暴動罪成，還押至11月30日判刑。



6名被告：葉偉成、翁耀揚、尹亦慷、溫燿輝、黃俊輝、及姚梓駿（21至30歲）。被控於11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動。

控方案情指，當日示威者在案發地點集結，他們用雨傘築起傘陣與警方對峙，又向警方投擲雜物及至少251枚汽油彈。大部份示威者穿全黑衣物，戴護目鏡和頭盔等。警方發射催淚彈驅趕後再推進，並展開圍捕，並拘捕涉及本案的被告。其中葉偉成被捕身被搜出有9支生理鹽水，翁耀揚則有口罩，姚梓駿被搜出有1把剪刀、1包麵粉、1包砂糖、1卷保鮮紙、多隻手套、1對手袖及1個泳鏡。

陳官裁決指各被告曾提出不同理由解釋他們在場原因，但警方把他們當成示威者拘捕。惟法官質疑若這是濫捕，為何沒有即時投訴，最後裁定他們全部罪成。

案件編號：DCCC 843/2020

2019年11月理大衝突期間，港九多區不分日夜均有激烈衝突。(詳看下圖)