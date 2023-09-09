理大衝突｜14名當時14至24歲男女封鎖區被捕　全部暴動罪成

警方於2019年11月18日封鎖香港理工大學，各區亦發生暴力衝突，警方遂在油麻地及旺角一帶設下封鎖區，並拘捕共213人。其中15名案發時只有14至24歲的青年，被控暴動罪，除了一人認罪名，14男女否認指控並接受審訊，他們今（9日）在區域法院全部被裁定罪名成立，暫委法官劉綺雲把案押後至9月26日求情，並定於10月4日判刑。



今被裁定罪成的10男4女被告包括：一名未成年女被告、李樂庸（又名李俙潼）、鄧燁明、、林紫晴、孔君濠、桂雋豪、黎俊文、劉達森、李德輝、魏健、譚樂軒、譚文駿、譚伯全和田浩輝。他們被控於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同身份不詳的人參與暴動。譚樂軒另被控管有攻擊性武器罪，指他於11月19日在寶靈大廈外附近地方，管有一個可發出雷射光束的裝置。19歲男被告李文彬早前已認罪。

封鎖區內213人被捕包括本案被告

案情指，警方當晚在彌敦道一帶處理示威，由於道路受阻，約10時才到達現場。警方即設立防線，並向北推進至文明里，期間有示威者用警員投擲雜物，警方亦有施放催淚彈驅散，並多番作出警告。但仍有示威者用鐳射筆照向警方，亦有人築起傘陣，亦有人爆開汽油彈令車道着火。警方在11時半採取圍捕行動，並在封鎖區拘捕213人，當中包括李文彬及受審的14名被告。

在現場必定知道在發生暴動

劉官在裁決時指，案發時不論有否聽到警方警告，任何身處暴動範圍及附近的人，必然感受到示威者的嘈雜聲，及警方發射海綿彈和催淚煙等，應知現場正在發生暴動，若是無辜途人，必定會盡快離開；不可能在警方推進後仍走入暴動範圍令自己被誤會成暴動者。

2019年11月理大衝突期間，港九多區有激烈衝突，劉官指在現場的人必然知情道有暴動在發生。(詳看下圖)

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當時無離開的人是選擇不離開

劉官認為，當時無離開的人是選擇不離開，並非因警方未有給他們離開的機會，他們是藉著留守現場，從而支持及鼓勵其他示威者，助長他們的氣焰，是有意參與暴動，他們的出現亦顯然是有參與暴動的意圖。

認為眾被告均非無辜第三者

此外，各被告被截停時，其衣着裝束外，亦帶有口罩、生理鹽水等示威者常用裝備，各人非居於附近，亦無前往案發地點的理由，認為他們並非無辜第三者，而是蓄意留守現場，故裁定14人全部暴動罪成。

被告辯稱跟蹤前女友說法不被接納

被告孔君濠曾傳召了姓何前女友作辯方證人，何稱當日與新男友約會並到彌敦道一帶酒店「開房」，疑孔在跟蹤她才於案發現場出現。但劉官認為何的說法並不可信，又指何當日與新歡開房，反映她「感性大過理性」，但卻能理性分析，已不合理，且何在分手前後從未表示知孔有跟蹤她的行為，看不到辯方為何會曉得叫她作證。

案件編號：DCCC799/2020，DCCC462/2021