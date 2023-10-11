將軍澳「私了」便衣警　5男女暴動及非法集結等罪成　囚7至37月

2019年10月有網民號召「18月區開花」示威行動，在將軍澳有便衣警遭「私了」，該便衣警當日三度被群眾包圍，期間曾被不明的尖銳硬物猛烈襲擊，令他面部及四肢等多處受傷，鼻骨骨折。5名當日有份參與襲擊的男女早前分別承認及被裁定多項罪名成立，今（11日）在區域法院判刑。法官指，便衣警當時正在執勤，並無任何不當行為，他的安全理應受法律保護，法庭須就此予以嚴厲譴責，判５名被告入獄7至37個月。



5名被告：劉文全（30歲，技工）、林芷瑩（32歲，文員）、盧嘉欣（21歲）、吳婉菁 （24歲，保險經紀）及雷藝佳。劉、林二人為夫婦。

劉承認暴動、非法禁錮及對他人身體加以嚴重傷害共三罪；林承認非法集結罪；雷經審訊裁成非法禁錮、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、暴動罪及在非法集結中使用蒙面物品罪成；吳承認暴動及有意圖傷人；雷則承認暴動、非法禁錮、有意圖傷人及非法集結中使用蒙面用品共4罪。

2019年10月13日晚，將軍澳有群眾集結，一名便衣警被人發現其身份後遭圍毆。(詳看下圖)

+ 3

案中的暴動無預謀屬即興發生

法官判刑時指，涉案非法集結歷時只有7至8分鐘，涉及數十人，事前沒有計劃。之後發生的暴動歷時僅2分鐘，牽涉30多人，未有造成地方破壞，沒有其他人受傷，情節在同類案件中較輕微。另事情源於有人懷疑涉案便衣警的身份，接納暴動是沒有預謀、即興發生。但強調便衣警當時正在執勤，並無任何不當行為，他的安全理應受法律保護，法庭須就此予以嚴厲譴責。

便衣警被卅多人圍困

至於非法禁錮罪，法官指出當時有三十多人，將便衣警圍困，期間有人持搥仔，更發生肢體碰撞，以威脅事主，目的是問出他的身份和逼他交出隨身物品供以檢查。

兩被告不涉暴動罪囚7及10個月

法官最後考慮到各被告牽涉的不同控罪和其角色，分別調整各自的量刑。劉文全承認非法禁錮、對他人身體加以嚴重傷害和暴動三罪，考慮到他案發時緊貼事主身旁拉扯，在事件中屬主導角色，判其囚30個月；林芷瑩承認非法集結罪，考慮她是三孩之母酌情減刑，判囚7個月；盧嘉欣經審訊後非法禁錮、非法集結罪成，判囚10個月；吳婉菁承認暴動及有意圖傷人罪，考慮到未有對事主造成重大傷害，判其囚27個月：雷藝佳承認承認暴動、非法禁錮、有意圖傷人及非法集結中使用蒙面用品三罪，考慮其角色次要、罪責較輕，囚37個月。

案件編號：DCCC 431-433/2020, DCCC 442-443/2020