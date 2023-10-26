施政報告｜2萬生育津貼劃線惹爭議　李家超稱即日生效為坐言起行

【施政報告2023】新一份施政報告推出鼓勵生育的措施，包括向每名昨日（25日）起在港出生、父或母為香港永久居民的新生嬰發放2萬元獎勵金。特首李家超透露，政府內部曾就劃線激烈討論，但自己最後決定由於措施屬政策的導引，希望向市民給予強烈訊息，「咩嘅訊息最清晰，就係坐言起行。」



另外，有市民擔心相關政策會導致「濫生」問題，李家超表示，生育政策要長時間才能判斷成效，亦會受很多因素影響，要尊重每個家庭的生育考慮。



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施政報告昨日（25日）出爐，其中向新生嬰發放2萬元獎勵金政策最為觸目。李家超今（26日）出席《行政長官2023年施政報告》聯合電台節目，市民陳小姐致電電台節目時指，自己5月剛生下第四名子女，但今次施政報告提出的措施無一受惠，「睇完成份施政報告無嘢幫到我哋。」她亦指，措施所設的生效時間奇怪，並非以財政年度作計算。

另外，有聽眾亦表示，施政報告鼓勵生育的出發點好，「福利係好吸引人」，但擔心部分基層人士會為取得福利而生育，希望政府可以制定一些條件令市民不「濫生」。他又批評，今次的政策「重量不重質」，「經過時間愈嚟愈長，咁個政府會變成點呢？」

李家超：曾思考是否劃在半年前或十個月後

李家超承認，政府就劃線問題內部曾激烈討論，曾思考是否劃在半年前或十個月後，「無論我訂條線係邊一日，一定有人係喺條線之前一日。」李家超認為，由於措施屬政策的導引，希望向市民給予強烈訊息，「咩嘅訊息最清晰，就係在坐言起行，所以我決定就係今日喇，就係宣布嗰日。」

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兩萬獎勵金是政府心意

他強調兩萬元獎勵金是政府的心意，「等同封利是」，是希望市民明白政府是重視生育議題。他表示，鼓勵生育政策難以針對特定階層，又指生育政策要長時間才能判斷成效，「我同意今次係講量，因為我哋係做宏觀嘅政策。如果做微觀政策，行政費多過市民得益。」

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