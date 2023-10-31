運輸工為1.2萬借出3戶口　遭黑社會人士用以收騙款　認罪囚28月

運輸工人於2021年至2022年間，借出其三個銀行戶口予黑社會背景人士，以換取共約1.2萬港元報酬。上述銀行戶口後來被發現用以處理電話騙案的非法得益，運輸工人涉案被捕，他今（31日）在區域法院承認三項洗黑錢罪。法官指被告收受報酬借出帳戶，很大可能知悉涉及非法行為，且犯罪集團若沒有被告亦難以成事，判囚28個月。



被告吳進淋（33歲，運輸工人），承認3項洗黑錢罪，事發於2021年5月29日至2022年3月14日。

求情稱還柙時曾圖上吊自殺

辯方求情指，被告自疫情被解僱後一直找不到工作，因一時貪心、愚蠢而犯案。另被告家境貧困，需要供養70歲的父親、同居女友、其3歲女兒和剛出生的兒子，及資助出國讀書的妹妹。被告曾因壓力，和未能在女友誕下兒子時陪伴在側，曾在獄中上吊圖自殺，幸及時獲救。

受害人遇電話騙案滙出逾百萬元

案情指，2022年2月4日，一名身份不詳的人聯絡受害人，對方冒充受害人叔父。受害人其後受騙，從自己的滙豐銀行帳戶轉帳 3筆總額港幣40萬元款項至陳嘉輝（現已去世）名下持有的匯立銀行有限公司帳戶；並從女朋友所持滙豐銀行帳戶轉帳一筆港幣38萬元款項至高維安名下持有的理慧銀行有限公司帳戶。

款項後來傳至被告的3個戶口

受害人作出上述轉帳後的幾分鐘內，相同金額的款項分別由陳嘉輝及高維安帳戶被轉帳至被告人所持的3個銀行帳戶。翌日凌晨，受害人聯絡叔父後揭發被騙，向警方報案。

曾借戶口給有三合會背景的人

被告於2022年3月17日被捕，在警誡下透露，他於約2021年9月至2022年1月，分別為了約4500和3000港元報酬，向三合會人物「呀權」借出其兩個銀行帳戶。及至2022年2月初，被告在「呀權」指示和陪同下，在南洋商業銀行的分行提取現金港幣 38萬元，然後把錢交給對方。被告對於曾有詐騙得益存入其銀行戶口的事一無所知。

官稱若無被告犯案集團難成事

法官判刑指，三項控罪涉款共249萬，歷時分別4至9個月。涉案黑錢源至於電話騙案，不涉國際元素。被告雖對欺騙的事不知情，但他案發時曾聽取有三合會背景的人的指示，並借出銀行帳號以換取報酬，他很大可能知道涉及非法行為。再者，犯案集團的此等非法行為，若沒有被告亦難以成事，判被告入獄28個月。

案件編號：DCCC 74/2023