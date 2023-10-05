電工以董事身份開戶　十年前在4月內洗黑錢19億　認罪囚6年8月

中年電工約10年前以公司董事身份在銀行開戶，該戶口並在約4個月時間內清洗黑錢約19億元。惟戶口事後並發現曾用以收取「網上情緣」事主的款項而被揭發。電工今(5日)在高等法承認項洗黑錢罪，卻堅稱沒有參與滙款事宜。法官判刑時指本案案情嚴重，涉及的金額大，又指被告在案中的角色非輕微，有一定程度的參與，判被告監禁6年8個月。



兩個戶口曾清洗14億港元及5.9千萬美金

被告吳榮華，52歲。他承認於2013年10月至2014年1月期間和他人串謀，透過兩個戶口清洗分別約14億元港元和5910萬元美金。

被告吳榮華在高等法院承認兩項洗黑錢罪，涉款約19億元，被判入獄6年8月。

被告以公司股東及董事身份開戶

案情指，被告為鼎鴻貿易有限公司的唯一股東和董事，該公司於中國銀行開設港元和美元戶口。港元戶口和美元戶口分別在在72天和50天內，經1591次和304次交易，把控罪涉款存入該戶口。款項其後被提取，部份款項更在存款當天便被提取。案情亦指，涉款公司雖然報稱從事成衣，但案發時根本沒有生意。

被告認有賺取佣金

被告於2015年被捕，他在錄影會面指一名內地親戚因沒有香港身份證，未能在港的銀行開設戶口，他遂替對方開戶，並把網上銀行戶口的密碼交予該親戚。他及後又指，該戶口是替其生意伙伴處理滙款，自已賺取佣金。

騙案事主存入款項驚動銀行

控方又透露，事件源於一宗發生於台灣的騙案，一名「網上情緣」案的事主，曾把約3萬美元款項存入被告涉案的戶口，事件驚動銀行後報警。控方未能確定戶口其他款項涉及甚麼犯罪得益。辯方求情時卻稱，被告並沒有從事滙錢事宜。

官指被告角色並不輕微

法官判刑時指不接納辯方說法，又指若被告沒有參與其中，不會每天都查閱戶口結餘。雖然不知道該戶口曾處理過麼犯罪得益，但根據被告的說法，涉款是滙錢的生意，都是清洗黑錢的掩飾。法官認為被告的角色並不輕微，他賺取兩萬元人民幣。考慮涉款金額大，交易次數多，判被告入獄6年8個月。

案件編號：HCCC189/2023