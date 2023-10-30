林卓廷涉721暴動　控方指網現CCTV片憂證人身份暴露　官促警徹查

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷和另外6人否認暴動罪受審，案件今（30日）在區域法院續。控方指出，早前有網媒在報道中引用過涉案的鐵路和商場閉路電視片段，與審訊時會用到的片段相同，雖然控方已在呈堂片段打格，仍擔心有人會用網上片段作比對，擔心仍有機會披露匿名證人身份。法官聞言關注是否有辯方團隊違反專業守則，質疑流出片段的目的為影響證人作供，要求警方徹查；辯方卻指影片來源是否只有控方亦難定斷，希望警方調查時能持平，除關注辯方團隊，亦要調查警方和控方。



被告依次為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們被控於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。

七名被告及控方對他們的不同指控。(詳看下圖)

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網媒早前引用片段或令證人身份暴露

控方今早傳召匿名證人A前，指涉案部份港鐵站和商場的閉路電視片段有拍攝到A的容貌。雖然審訊用上的片段中，A的容貌會被打格，但留意到在網媒《集誌社》於10月6日所發佈的一篇報道中，曾引用相同但未有打格的片段，擔心庭上播放該片後，旁人容易透過比對辨認出A的誰，希望控辯雙方能避免播片。

官憂片段從辯方團隊流出

法官陳廣池聞言，指有理由相信該些片段源至於控方，關注片段是否由部份辯方團隊流出，要求警方調查是否有人違反專業守則。陳官續指，控方早於2020年10月已將片段交予辯方，但片段卻「橫跨三年」，開審前才在網上發佈，有理由相信是有人刻意地騷擾或網絡欺凌證人，目的是使證人作供時有所避忌或「褪軚」，質疑涉及妨礙司法公正的情況。

辯方要求警方持平調查

代表林卓廷的大律師黃錦娟則指，該些片段由港鐵及商場擁有，是否只能在控方文件中找到「唔敢講」，擁有者如何處理片段更是不得而知；另有辯方提出希望警方能持平調查，包括徹查警方和控方。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022

事發經過。(詳看下圖)