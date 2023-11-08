港人英語能力世界排名29　亞洲區排第4　遜於菲律賓及馬來西亞

教育機構EF Education First (EF)公布2023年EF英語能力指標評級報告（EF EPI），港人英語水平在113個國家或地區中排第29，較去年排名31上升兩位，但今年港人獲得的分數為558分，較去年的561分略跌。調查不包括英美澳加等美語國家。



在亞洲區，港人英語水平則排名第四，排榜首的則是全球排第2的新加坡，其得分為631分，較香港高73分；其次是菲律賓及馬來西亞，各自得分為578分及568分，兩者分別較香港高20分及10分。



在2023年的報名中，首三位排名不變，榜首為荷蘭，其次是新加坡及奧地利。 （EF網站）

教育機構EF Education First (EF)公布2023年EF英語能力指標評級報告（EF EPI），港人英語水平在113個國家或地區中排第29。（EF網站）

首三位依次荷蘭、新加坡及奧地利

教育機構EF Education First每年進行EF英語能力指標評級研究，分析113個國家或地區、約220萬名非英語母語人士的英語能力數據後。在2023年的報名中，首三位排名不變，榜首為荷蘭，其次是新加坡及奧地利。

香港得分比去年少3分 3字頭英語能力最好

報告指出，港人英語水平在113個國家或地區中排第29，較去年排名31上升兩位，但今年港人獲得的分數為558分，較去年的561分略跌。但在今次與去年的評分中，香港人的英語能力指標仍屬機構定義的「高水平」。

報名又指出，31至40歲的港人英語能力最好，平均得分為570分；綜觀港島、九龍區及新界區，港島的分數最高，得分為567分。

綜觀亞洲區，港人英語水平則排名第四。（EF EPI）

中國內地排名下20級至全球第82名

綜觀亞洲區，港人英語水平則排名第四，與排榜首的新加坡，分數相差73分；排二、三名的菲律賓及馬來西亞，各自得分為578分及568分，兩者分別較香港高20分及10分。

至於中國內地的英語水平，在世界排名中，由去年的第62名下跌至今年的82名，今年得分為464分，也較去年得分498分有所下跌，其英語能力指標屬機構定義的「低水平」。