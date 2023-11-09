李泰龍謀殺案　專家指黑幫有衝突怕被尋仇　都會坐「大飛」離港

江湖人物「泰龍」於2009年被殺，綽號「紋身忠」的男子被指策劃伏擊，被控謀殺罪受審，案件今（9日）在高等法院續，一名督察以黑社會專家身份作供，他指黑社會有用俗稱「大飛」的快艇經營走私活動，除運載貨品，亦包括「人蛇」，而經營這些「大飛」的船家，亦有是黑社會成員。若有成員要逃避尋仇或警方追捕時，亦會乘坐「大飛」離開。主控又問，不同幫派若有衝突，會否以合法途徑，例如報警處理，專家回應：「我諗唔會啦。」



被告梁國忠，54歲。他被控於2009年8月4日，在港和他人謀殺李泰龍(41歲)。

出入境記錄顯示被告案發前已離境

控方案情指，屬和勝和高層人物的被告，策劃伏擊新義安的頭目「泰龍」。根據出入境記錄，被告案發前經落馬洲離港，但控方指該不在場證據屬虛假，指被告之後乘坐「大飛」偷渡返港，案發後以同樣方式回到內地，最終亦是乘坐「大飛」返港，於2020年到警署自首。

警方黑社會專家郭聲培指，黑幫成員若有衝突怕被尋仇，都會乘俗稱「大飛」的快艇離開。

現時活躍的黑社會約有20個

警方刑事情報科督察郭聲培，今以專家證人身份作供，他指現時在港活躍的黑社會約20個，包括新義安及和勝和。他稱黑社會最高階級為「坐館」、「揸數」或「龍頭」，其下一級為「426紅棍」，若「紅棍」有功績，則會被贈予「雙花」，稱為「雙花紅棍」， 而最低級別的黑社會成員則是「49」。

入會已不需要經繁複儀式

郭又稱，現時加入成為黑社會成員，不一定需要經過繁複的儀式，成員把一封有3.6元或36元的利市給予「大佬」便可，有時不需給利市，只要「大佬」口頭上接納某人為其「細佬」。

黑社會以談判或報復解決紛爭

控方問，若不同黑社會之間有爭執，會否透過合法途徑如報警，解決問題，郭回應：「我諗唔會啦。」指黑社會會透過談判或報復解決紛爭。

有經營大飛的船家是黑社會成員

郭續指黑社會亦有從事走私活動，也有經營部份「大飛」的船家為黑社會成員。走私活動除了偷運貨品，亦會涉及「人蛇」，如妓女。也有本港居民經此方式進出香港。

偷渡有被中港執法人員拘捕的風險

郭以20年前任臥底、滲入黑社會和合圖時作例子，有黑社會成員參與襲擊後，獲安排到香港仔碼頭上船，前往伶仃島，以逃避警方追捕。若不同黑社會之間發生衝突，黑社會成員擔心遭尋仇，亦會以此方法離港。

辯方盤問時指，水路的偷渡方法危險，或會遭中港的執法人員拘捕，如有香港示威者嘗試以此方法逃至台灣而被截獲，郭同意。

案件編號：HCCC252/2020