李泰龍謀殺案　警務副處長周一鳴作供　指本案只安排以照片認人

江湖人物「泰龍」於2009年在尖東被殺，綽號「紋身忠」男子被指策劃伏擊，被控謀殺罪受審，案件今午（8日）在高等法院續， 現任警務處副處長周一鳴作供，他稱這案發生時他仍任警司，他在本案中負責處理認人手續。周稱一般案件會安排戲子讓證人辨認，但本案卻只向證人提供相片作辨認，他們在提供照片時，亦未有向證人提過「紋身忠」，由於以照片認人的情況較少有，故他仍很有印象。



被告梁國忠，54歲。他被控於2009年8月4日，在港和他人謀殺李泰龍(41歲)。

警務處副處長周一鳴下午作供，他指警方於2011年1月7日進行相片認人手續，當時為仍為警司的他為該程序的主管。周指，該手續符合警方的指引，程序公平。

警務處副處長周一鳴出庭作供，他當年曾為李泰龍的謀殺案安排認人手續。

相簿內有被告及13名戲子的照片

根據控辯雙方同意案情，周不涉調查李泰龍謀殺案。警方在該手續中，向本案特赦證人林家俊提供一本相簿。該相簿有13張戲子的相片，和1張被告的相片，合共14張相片。林在該次相片認人手續中，揀選被告的相片。

兇殺案認人手續由警司負責

周在接受盤問時指，他處理過多次認人手續，一般認人手續由總督察負責，若是兇殺案的認人手續，則由警司負責。在一般認人手續中，會安排戲子讓證人辨認，用相片作辨認比較少，他因而對這個相片認人手續印象深刻。

有提證人相關人物或不在相簿中

辯方問，當時著林辨認「紋身忠」，或著他辨認涉案人士，周回應當時叫證人林家俊辨認涉案人士時，有提醒他相關人士可能在相簿內，亦可能不在，亦沒有向林提過「紋身忠」。

案件編號：HCCC252/2020