今日必看8分鐘｜捐助癌童末期病人楊嘉驃已出院｜上水男被人圍毆

患末期癌楊嘉驃捐助癌童 發文稱已出院及患抑鬱：非想像般堅強

28歲末期癌症患者、港大畢業生楊嘉驃（Gabriel），早前捐出80萬元予香港兒童癌病基金，善舉引起全城關注。楊嘉驃今日（8日）在其社交媒體發文，稱早前已出院回家休養，又透露被告知預期壽命只有三至六個月時，曾試過失蹤輕生，獲救後才發現同時患上抑鬱症，現時積極尋求醫生和心理學家的幫助，重新學習做人和真正接受自己的病情。

中葵涌村冧石意外｜拆工養年邁母病妻唐氏妹 最後工作日遇禍腦死

葵涌中葵涌村昨日（8日）發生致命工業意外，62歲男工張錦添清拆丁屋期間，因地盤塌地台冧石屎，下肢被石屎壓著陷入昏迷。消防接報到場將他救出，送往醫院搶救，惟延至今日（9日）早上6時12分惜告不治。今午死者家屬接受《香港01》訪問，指事主來港兩三年，因要照顧患腎病的妻子、年邁的母親及患有唐氏綜合症的妹妹，一直做速遞送貨工作養家。事主近日轉做日薪1200元的拆工，但家人認為工作辛苦兼危險，遂勸他辭工。原本昨日是事主最後一日工作（last day），詎料遭遇橫禍，慘被石屎壓傷，心臟前後停頓了約40分鐘，因缺氣導致大部分腦細胞壞死，醫生判斷腦幹死亡，事主延至今晨不治。

有片｜上水新豐街男子遭4惡煞用圓凳及棍圍毆 頭手腳受傷送院

昨晚（8日）上水發生打鬥事件。網上流傳影片顯示，新豐街18號一間餐廳門外，至少有4名男子用圓凳及木棍毆打一名倒地男子。警方表示，昨晚7時27分接報指，有途人發現一名受傷男子坐在上水茶座門外，該名34歲姓黃男子稱自己突然遭4至5名男子用單車及摺櫈毆打，不知原因。救護人員接報到場，發現黃男頭部及手腳流血受傷，遂送往北區醫院治理。警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」案調查，交由大埔警區刑事調查隊第二隊跟進，暫時未有人被捕。

韓國床蝨肆虐｜港劏房母子飽受蝨咬3年 兒子抑鬱須長期服安眠藥

床蝨危機近日由法英蔓延至韓國，在市民擔憂床蝨會否傳至香港之際，一群住在劏房的基層早已日夜飽受床蝨侵擾之苦。有居住劏房的母子滅蝨多次無果，兒子甚至因常被咬至出紅疹而有抑鬱問題，須長期服用安眠藥，「滅完又清，清完又滅，滅完又清咁，搞到個人都瘟瘟沌沌。」

中大畢業禮罕缺校長 段崇智因病上任後首缺席 常務副校長代主禮

中大今日起一連三日舉行畢業禮，校長段崇智因病缺席，改由常務副校長陳金樑主禮及致辭。 陳金樑致辭時表示，今日學生順利畢業，學術水準無庸置疑，中大教育除提升專業知識外，更重要是培養學生成為對社會有責任感，有能力「慎思明辨」，以人民福祉為己任，以同理心、善心及尊敬他人的心，為世界帶來正面改變。

龍翔道漁護署私家車剷上行人路翻側 撞斷石柱路牌司機浴血

牛池灣龍翔道發生交通意外。今日（9日）下午約2時半，一輛漁護署私家車沿龍翔道東行，當駛至近龍池徑附近時失事剷上行人路，繼而向右翻側，左邊車頭凹陷，大量車輛零件和雜物散落地上，一條行人路上的防撞石柱和路牌亦被撞斷。意外後，司機左手受傷流血，由救護車送往聯合醫院治理，警方正調查意外原因。《香港01》正向漁護署查詢事件。

港珠澳橋接短途單 的士司機講呢句 乘客即開門落車無付款惹議

的士司機與乘客又見爭議？日前有的士司機在社交平台發帖，指在港珠澳大橋口岸的士站排了1.5小時隊卻接了支短途單，乘客上車表示要去「海天碼頭，好近」。不過在的士開出約40秒後，司機因不熟路故希望乘客「帶一帶路」，結果乘客竟然徑直打開車門，沒有支付車資就離去。引來各界譁然。

仲尼去世｜妻卡琳娜嚎哭緊抓遺體畫面瘋傳 溺斃在二人初遇沙灘

大陸男網紅仲尼擁有500萬粉絲，2016年跟烏克蘭籍、188cm高的知名女Coser卡琳娜結婚，一度鬧出偷吃婚變風波。8日晚間驚傳仲尼在峇里島被海浪捲走溺斃，據酒店相關人員透露，夫妻倆第一時間都遭大浪捲走，卡琳娜在意外發生後嗆水昏迷，他疑似因為抽筋無法自主逃生，最後導致悲劇發生，而事故海邊正是兩人第一次相遇的地點。