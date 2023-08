「大劉」劉鑾雄與舊愛呂姵霖(原名:呂麗君)誕下一對子女,其中今年21歲的女兒劉秀盈(Zoe)藝術天分極高文武俱全,既會自彈自唱,跳舞天份更相當出眾,近日更得到國際比賽金獎﹗



「大劉」劉鑾雄女兒劉秀盈(Zoe)從小習舞。(IG:@aspenlaumusic)

劉秀盈(Zoe)從小得到母親悉心栽培,自小便學芭蕾舞和結他,尤其喜愛芭蕾舞的她經常於社交網曬出跳舞片段。數周前Zoe遠赴芬蘭學芭蕾舞,原來已悄悄返港參加比賽。身穿以小花點綴的天藍色舞衣,頭戴小皇冠猶如花仙子一樣,參加「國際芭蕾舞比賽2023」,奪得公開組金獎,劉秀盈以英文留言感謝教練團隊:「Gold award 🥇 Thank you to all my coaches and teachers for getting me to this level!!」

「大劉」劉鑾雄女兒劉秀盈(Zoe)在跳舞比賽勇奪公開組冠軍。(IG:@aspenlaumusic)