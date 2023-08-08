謝展寰與立法會議員佛山取經　參觀南海氫能館　坐氫能源有軌電車

撰文：韋景全
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環境及生態局局長謝展寰聯同立法會環境事務委員會今日（8日）繼續大灣區三市職務訪問行程。訪問團早上到訪廣東省內氫能產業發展的先行示範地區──佛山，一行人首先參觀佛山市南海氫能館，聽取負責人講解佛山市氫能發展規劃和成果，進一步了解內地的氫能發展和應用情況；訪問團隨後到佛山市高明區，親身體驗世界首條投入商業運營的氫能源有軌電車，並與相關人員交流氫能源電車應用經驗。

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明日參觀大亞灣核電站

謝展寰表示，國家在氫能產業發展的中長期規劃方面定下了四項基本原則：一：創新引領，自立自強；二：安全為先，清潔低碳；三：市場主導，政府引導；以及四：穩慎應用，示範先行。他指港府去年成立了氫能源跨部門工作小組，統籌各政策局和部門準備本地採用氫燃料的工作，按着國家的四項基本原則來逐步推動氫能在本地使用，配合國家的政策方向。

訪問團下午轉往深圳華為數字能源安托山基地「愛迪生」展廳參觀，聽取負責人講解華為在綠色建築、光伏發電及儲能，及零碳社區等領域的最新發展。謝展寰明日（9日）與訪問團繼續大灣區訪問行程，包括參觀大亞灣核電站和深圳南山能源生態園。

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