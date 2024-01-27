蜜糖｜蜂蜜有助控血糖、降膽固醇！可取代蔗糖　每日攝取量別超標

蜂蜜自古以來被認為是滋補養生的好物，不過從現代科學角度來看，蜂蜜和一般糖類的成分沒甚麼兩樣。最近國外一份回顧性研究卻有不同結果，指出喝蜂蜜對於降血糖、壞膽固醇都有幫助，是護心好食物，而且特定種類的蜜，幫助更大。



蜂蜜和砂糖、黑糖一樣 同屬精緻糖

儘管營養學者總是指稱蜂蜜是由果糖和葡萄糖所組成，和砂糖、黑糖一樣都屬於精緻糖類，沒有特別的效果，不過仍有不少愛好者認為蜂蜜有獨特的養生保健功效。一份發表在《營養評論（Nutrition Reviews）》的最新研究似乎也支持這個觀點。

加拿大多倫多大學回顧18個蜂蜜相關研究，共有1100多名受試者，分析結果發現，蜂蜜可以改善心臟代謝健康的重要指標，包括降低空腹血糖、總膽固醇和低密度脂蛋白（也就是俗稱的壞膽固醇）、三酸甘油酯和脂肪肝相關生化指標；此外，還能增加高密度脂蛋白（好膽固醇）。

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主導研究的多倫多大學醫學院營養科學系助理研究員可汗（Tauseef Khan）認為，「這些結果讓人驚訝，因為蜂蜜中大約有8成是糖分。」不過他也指出，蜂蜜的成分複雜，除了糖分之外，更有蛋白質、有機酸，以及其他可能有益健康的生物活性化合物。

因此同為研究作者的多倫多大學首席研究員兼營養科學與醫學副教授西文派博（John Sievenpiper）甚至認為，飲食指南中不應將蜂蜜定義為添加糖或游離糖，而該彰顯它的好處。

研究：單一花卉蜂蜜 保健效果更好

有趣的是，整體來說從不同研究來看，蜂蜜都有穩定血糖、降血脂的效果，不過尤以2種單一花卉來源的蜂蜜效果最好——刺槐（robinia）和三葉草（clover）。另外，與加工蜂蜜相比，新鮮蜂蜜的好處也很明顯。

不過，這是否意味着可以肆無忌憚的食用蜂蜜呢？研究人員可不這麼認為，西文派博和可汗都強調，這些研究的參與者是遵循着健康飲食模式來做臨床試驗，平均每天吃的份量約40克或2湯匙，添加糖分佔每日熱量攝取約為10％或更少。

「如果你本來就是吃糖吃得少的人，我們不是要你開始吃蜂蜜，而是建議大眾用蜂蜜取代現有的蔗糖、糖漿或其他甜味劑，將這些糖類換成蜂蜜，或許更能降低罹患心血管疾病風險，」可汗指出。

來自台灣的好食課營養師林世航也認為，即便從研究上看起來，蜂蜜有降血糖、降膽固醇的功效，對於心臟有保護作用，但美國心臟協會公布的護心飲食中，仍將蜂蜜列為含糖飲料，建議不要當作日常飲食，「偶爾想吃甜食時，比一般糖好，但不必為了降膽固醇而刻意去食用。」

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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