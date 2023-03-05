養生飲食｜去濕不補水易發炎氣虛？中醫推蛋黃蜂蜜8食物滋潤養陰

身體除了要注重「排濕」外，也要注意「保水」。



中醫師提醒，在排濕過後人體常處於缺水狀態，單靠喝水是不夠的，可選擇8種不同的食物來滋潤身體，才能避免上火、氣虛等狀況產生。

8種滋潤食補好物 （按圖了解👇👇👇）

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想讓身體滋潤 就掌握「氣、血、津、液」

台灣中醫師黃獻銘指出，在中醫上人體要保持「滋潤」需掌握4個要素：「氣、血、津、液」，而津跟液更是與身體水分息息相關。「津」是指身體較為明顯、流動性高的身體水分，如唾液、淚水等；而「液」是指流動性較慢、較為黏稠用於支撐身體結構的水分，如關節液等，而患者在服用排濕藥方後，會排出大量濕氣使體內水分不足，若不即時補充水分，導致身體不夠滋潤的話，「津、液」的運行就會受到嚴重的影響。

身體不滋潤有什麼影響？

黃獻銘進一步指出，當身體不夠滋潤時就會容易上火，尤其是火氣體質的患者，在服用降火調氣的藥方後，身體會容易因排濕過度而水分缺失，若沒有及時補充水分滋潤身體，會更容易導致下一次的體內發炎產生。

當身體不夠滋潤時，也會容易反覆氣虛，使身體更加虛弱，因為所有的滋潤都要以陽氣運行為基礎，當氣血不足身體就會很難達到滋潤狀態，尤其在夏天，會變得特別容易中暑，因此補充到充足的水分便尤為重要。

8種滋潤食補好物 幫身體找回好水分

黃獻銘也指出，日常生活中有不少食材能夠幫助身體滋潤養陰，保住身體中的好水分，減少濕氣帶來的危害：

1. 米油

米油是指米在熬煮成粥時，米粒上所浮著一層薄薄的米湯，適合病後虛弱與身體虛弱的患者使用，滋潤的效果才會明顯，通常要使用1個月以上才能改善。

2. 豬皮

豬皮是滋養腎水的好幫手，非常適用於腎水不足的體質，尤其是在勞累時容易喉嚨沙啞、頭暈、想吐的患者，都可以補充適量的豬皮來幫助身體調養。

3. 蛋黃

蛋黃是非常容易取得又美味的滋潤食材，但想用蛋黃來滋潤身體，最好是以生的、半熟的料理方式為主，尤其是鴨蛋的滋潤能力會比雞蛋更好，對蛋過敏或是腸胃敏感的患者可能較不適用。

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4. 燕窩

燕窩是能夠安全滋潤身體的好食品，因為燕窩的水分在體內不容易轉換成濕氣造成負擔，且大多數的體質都是適合使用。

5. 山藥

山藥的滋潤功效較為特殊，比較適合有久瀉症狀的患者。因為身體乾巴巴失去大量水分，山藥可以幫助患者透過把大便變硬來鎖水，好達到身體滋潤的效果，而不是山藥本身就有滋潤身體的功效。

6. 甘蔗、水梨

甘蔗、水梨是常用在發炎、火氣熱病後的調養滋潤食材，對於肺跟氣管長期發炎的患者，有非常好的滋潤效果，可用甘蔗汁、梨皮茶、吃水梨等方式補充。他也提醒，喝甘蔗汁最好選用烤過的甘蔗榨成的汁，才能有效滋補身體，而水梨滋潤過度會容易生痰，需酌量使用。

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7. 麻油

用麻油滋潤人體，可以讓體態變得更加肥美，改善乾枯問題。適合久病、生產後的患者食用，但食用麻油時建議不要爆炒，否則會容易上火。

8. 枸杞、蜂蜜

黃獻銘提醒，大便偏軟的患者最好不用使用枸杞滋潤身體，因為枸杞利通大腸，很可能會讓患者拉得更兇。而蜂蜜的作用主要在於緩和，本身滋潤養陰的效果其實不好，因此不建議只單用蜂蜜來滋潤身體。

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