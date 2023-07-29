免疫力飲食｜營養師推8大增免疫力食物蜂蜜配茶　2種天天吃防新冠

隨著新冠肺炎大流行，再加上季節性的流感，我們未來要同時面對兩種疾病的進擊。而進食含豐富維他命及礦物質的食物，可令我們保持強健的身體，或者生病時更快康復，究竟有什麼食物可以增強免疫力？



免疫力是指身體的一種機能，可以識別並抵禦入侵身體的外來有害物。（網上圖片）

免疫力是指身體的一種機能，可以識別並抵禦入侵身體的外來有害物，例如是病毒、細菌及有害物質等，下列為8種常見的食物，其營養素能有助於提升人體免疫系統，並降低感冒的機會。

按下圖看提升免疫力8大食物：

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8大食物提升免疫力

1）南瓜

南瓜含豐富維他命C及A，這兩種維他命對我們的免疫系統來說，是非常重要的營養素，維他命C是一種強大的抗氧化劑，有助於預防疾病，維他命 A 則可以增強免疫功能。美國註冊營養師Maggie Michalczyk指，進食半杯南瓜，已足夠人體每日所需的維他命A。

建議食用：每星期1至2次，每次半杯南瓜。



2）蜜糖

蜂蜜含有多種維他命、礦物質、氨基酸、類黃酮及酚酸等抗氧化劑，幫助我們的身體免受侵害。此外，蜂蜜也是一種天然的止咳劑，非常適合與茶類搭配。所以，下次飲茶時，可以加點蜂蜜。

建議食用：每星期2至3次，每次把適量蜂蜜加進茶飲中。



蜂蜜含有多種維他命、礦物質、氨基酸、類黃酮及酚酸等抗氧化劑。（資料圖片）

3）椰菜花

椰菜花含豐富維他命C，有助保持免疫系統的運作，另外，椰菜花也富含抗氧化劑，有助對抗炎症並預防疾病。

建議食用：每星期2至3次，每次100克椰菜花。



4）椰菜仔

椰菜仔可以作為身體的天然解毒劑，因為它含豐富維他命C、B6、纖維和鉀質。美國Love Wellness註冊營養師Kylene Bogden表示，椰菜仔的抗氧化功能對預防癌症有一定功效，而且能提升免疫力。

建議食用：每星期2次，每次150克椰菜仔。



椰菜仔可以作為身體的天然解毒劑。（資料圖片）

5）蘋果

蘋果含有鉀質、維他命K、錳質及維他命B族，還含有豐富纖維和維他命C。維他命C有助維持紅血球的濃度，也能刺激抗體的產生。但是，將近一半的維他命C都是分佈在果皮上，建議蘋果要連皮食。

建議食用：可以每天食用，每次1個蘋果。



6）薑黃

薑黃所含的薑黃素，不但可以增強人體免疫力，還能有效抑制病毒活性。薑黃素是一種多酚類成分，薑黃素具有很強的抗氧化、抗病毒及抗菌功效。

建議食用：每星期2至3次，每次1茶匙薑黃粉加入菜式。



7）小紅莓

小紅莓含豐富的維他命E、錳質、鐵質及鈣質，還有大量多酚類化學物，有抗氧化的功效，能保護細胞以及促進免疫系統的健康。

建議食用：可以每天食用，每次40克小紅莓。



小紅莓能保護細胞以及促進免疫系統的健康。（資料圖片）

8）梨子

梨子除了含豐富的維他命C外，還含有果膠，果膠是一種可以維持腸道健康的纖維，有助免疫系​​統的調節並抵抗感冒及流感。

建議食用：每星期2至3次，每次1個梨子。



梨子除了含豐富的維他命C外，還含有果膠。（資料圖片）

參考資料：huffpost／康健