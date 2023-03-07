蜂蜜｜全素者不吃有原因！5種食品可替代　味道相似惟要留意一點

蜂蜜這種與昆蟲有關的產品，算是葷的還是素的？吃全素的人幾乎都不吃蜂蜜，他們認為養蜂場就跟其他動物養殖場一樣，也批評部分商業養蜂場的作業不符道德標準，所以拒吃。



吃全素的人不吃來自動物的食品，像是肉類、蛋、牛奶，用這些原料做成加工品也不吃。那麼，來自昆蟲的食物，例如蜂蜜，屬於素食甚或是全素嗎？

蜂蜜是否為素食，向來受不少人爭議，不過若從動物權益角度來說，很多全素人士都不會選擇食用：（按圖了解）

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蜂蜜是全素食者間的爭議食物。大多數的全素食者認為，蜂蜜是剝削蜜蜂才取得的產物，養蜂場跟其他形式動物養殖場實際上並無不同。為了將獲利最大化，許多商業養蜂場的作業方式，以全素主義的標準來看，是不道德的。

例如：經常置換女王蜂；使用蛋白質和碳水化合物補充品餵養蜜蜂；在防治害蟲和病原體時，使用抗生素等等。全素食者因而多站在反對這種剝削操作的立場，不吃蜂蜜以及與蜜蜂有關的蜂巢、蜂花粉、蜂王乳、蜂膠等產品。

養蜂場可能傷害蜜蜂健康

很多吃全素的人不吃蜂蜜，是因不想助長商業養蜂場傷害蜜蜂的健康。蜂蜜最主要的功能就是提供蜜蜂碳水化合物和胺基酸、抗氧化物、天然抗生素等營養素。蜜蜂把蜂蜜儲存起來，在冬天蜂蜜產量減少的時候拿出來吃，藉以獲取能量，保持健康，挺過寒冷的冬季。

然而為了賣蜂蜜，養蜂場的經營者將蜂蜜取走，通常改以蔗糖或是高果糖玉米糖漿（HFCS）代替。

提供這些替代及補充的碳水化合物，自然是為讓蜜蜂過冬時不致挨餓。有時也會在春季投放，以刺激繁殖與蜜汁產量。不過無論是蔗糖或是高果糖玉米糖漿，都少了原本蜂蜜中的許多有益營養素。

更有甚者，已經有證據指出，這些人類提供給蜜蜂的「甜食」，對蜜蜂的免疫系統有害，可能導致基因突變降低它們抵抗殺蟲劑的能力。這些，最終都將損害蜜蜂築巢與產蜜。

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全素者的蜂蜜替代品

多種植物為本的選擇可以取代蜂蜜，以下為多數全素食者用來取代蜂蜜的產品：

楓糖漿

楓糖漿來自楓樹汁液，含有多種維他命、礦物質與抗氧化物最多可高達24種。

黑糖蜜

經過三次煮沸的甘蔗汁所製造的棕黑色糖漿，富含鐵和鈣。

大麥芽糖漿

以發芽的大麥製成的甜漿，呈現金黃色，口味與黑糖蜜相似。

糙米糖漿

利用酶來分解糙米中的澱粉，產出的暗色、濃稠糖漿。

椰棗糖漿

萃取煮熟椰棗的含水部分，椰棗糖漿呈現焦糖色澤。

另外也有廠商調合了蘋果、糖、檸檬汁，自創品牌，推出口感與外觀都跟蜂蜜很像的「無」蜂蜜產品，在市面銷售。

專家提醒消費者，這些替代品和蜂蜜一樣，都是高糖食品，攝取一定要適量，吃下去太多糖分不利健康。

如果你不是吃全素的人，但也關心養蜂場作業是否符合道德，現在有許多養蜂人採用自然與有機的方法養蜂，消費者可以選擇這些注重永續、友善農法所產製的蜂蜜。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】