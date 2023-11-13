機構以生理反饋評估觀察　父母爭論可令子女心跳急升精神健康崩潰

撰文：何瑞芬
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本港今年已錄得至少37宗學童自殺身亡個案，青少年精神健康成重要議題。由香港賽馬會慈善信託基金捐助建立的亞洲家庭治療中心，過去為約500多個家庭進行兒童和青少年家庭生理反饋評估（Family Biofeedback），在父母聊天時，觀察在旁子女的皮膚溫度、心跳及出汗情況，發現父母關係會對子女精神及身體健康構成影響，最嚴重個案甚至有小朋友心跳率突從平常100飆升至190或以上。

香港賽馬會慈善信託基金捐助建立的亞洲家庭治療中心，過去為約500多個家庭進行兒童和青少年家庭生理反饋評估（Family Biofeedback）。左是中心創會會長兼臨床總監李維榕。（何瑞芬攝）

亞洲家庭治療中心創會會長兼臨床總監李維榕表示，約20年前在家庭治療中，採用兒童和青少年家庭生理反饋評估（Family Biofeedback）方法，在父母聊天時，觀察並量度在旁小朋友的皮膚溫度、心跳及出汗情況。

根據一次經驗，父母就照顧孩子有爭論時，雙方矛頭指向對方，認為對方有錯，母親指責父親對照顧孩子不聞不問，父親則批評「慈母多敗兒」。

結果顯示，有個案中的兒童雖然只在旁邊觀察默不作聲，但其心跳率由基線92多，一度跌至60，又升到最高160，手汗也增數倍。李維榕稱，小朋友表面或無動靜，但身體內自主神經系統受父母對話影響，已處作戰狀態。

她強調父母關係對子女精神健康、以至身體健康十分重要，甚至有個案子女已在崩潰邊沿，多次治療均未見成效，最終子女決定抽身離開，遠離家庭往外國讀書，情況反而好轉。

李表示，家庭關係中最好有自己空間，「可能去到15歲佢有能力，佢可以走開，走開唔係叫佢離開家庭，但佢需要有自己嘅space（空間），先可以自己去發展。」

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