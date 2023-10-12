「十大精神健康之星」嘉許典禮　照顧者、復元人士等獲獎

近日香港發生連串與精神健康有關的事件，引起社會廣泛的討論與關注。有非牟利機構於周二（10日）「世界精神衛生日」，向社福界、醫療界、商界、藝人、復元人士、照顧者等頒發十大精神健康之星，表揚不同界別人士在精神健康付出的努力之餘，亦希望喚醒公眾對精神健康的關注。



精神健康基金會主辦的2023年「十大精神健康之星」嘉許典禮。（大會提供圖片）

本港兩大由精神科醫生成立的精神健康基金會和心影薈，今年以「反歧視、去污名」為目標，在「世界精神衛生日」當日與本港10個社福機構舉辦一系列社區教育活動，全日全日活動吸引約四百名醫護界、社福界和對精神健康服務有興趣的人士參加。

精神健康諮詢委員會榮獲「非凡成就大獎」

其中，精神健康基金會主辦的2023年「十大精神健康之星」嘉許典禮更頒發六個大獎，包括結伴同行大獎、守護天使大獎、卓越醫護大獎、沿途有您大獎、愛心大獎，以及非凡成就大獎，十位得獎人士或組織分別來自社福界、醫療界、商界、藝人、復元人士、照顧者等不同界別，以表彰他們過去在本港推動精神健康工作方面的努力及貢獻。當中，由資深大律師黃仁龍擔任主席精神健康諮詢委員會更榮獲「非凡成就大獎」。

精神健康基金會主席、精神科專科醫生劉英傑醫生強調，精神健康是每個人的基本權利，無論是否患病，都應該關注並照顧自己的精神健康。他特別感謝各得獎者的努力和貢獻，為精神健康的推動貢獻了無限的力量。

當日，精神健康基金會亦聯同心影薈、以及本港10個社福機構舉辦了「世界精神衞生日」研討會暨精神健康博覽會2023。

若無歧視新常態Instagram攝影比賽」中15幅得獎作品獲頒發獎金。（大會提供圖片）

與此同時，心影薈主辦的「若無歧視新常態Instagram攝影比賽」亦於當天舉辦頒獎典禮，一個月時間便收集到近200幅參賽作品，當中15幅得獎作品獲頒發1,000至3,000元現金獎。心影薈創會會長、精神科專科醫生麥永接醫生表示，疫後社會復常，但經歷重大社會轉變，市民在生活上仍面對不少挑戰及壓力，「我們希望透過是次攝影比賽，加強推廣心靈健康的重要性，邀請市民藉攝影將內心的感受表達出來，以達到『景隨心轉，攝影自療』的目的，亦希望香港能盡早達至『無歧視』作為社會新常態。」