調查揭精神復原人士少了解家居照顧及生活技能服務　社協促檢視

香港社區組織協會關注精神復元人士權益組發布的問卷調查結果指，僅三成受訪者能完全獨立處理日常生活，在各類現有服務中，家居服照顧服務及生活技能服務屬最少受訪者知道及了解的服務。調查也顯示，分別只有20.5%及26.4%的受訪者表示曾使用過上述兩項服務。



社協指出，調查結果未能反映受訪者已充份獲得相關的服務，復元人士需要家居照顧服務的程度理應更高，惟現時服務宣傳不足，令復元人士不清楚申請家居照顧服務的資格，促政府進行全港成人精神健康調查，以便更有效規劃服務及調配資源；同時要全面檢視現行成人精神科社區復康服務。



社協關注精神復元人士權益組發布的問卷調查結果指，家居服照顧服務及生活技能服務屬最少受訪復元人士知道及了解的服務。（社協提供）

香港社區組織協會關注精神復元人士權益組於2022年至今年2月期間進行問卷調查，了解居於社區之中的復元人士，其身體狀況、對社會復康服務的認知及使用情況、社區支援服務的需要等，調查共收回103份有效問卷。

調查中受訪者的年齡中位數為57歲，逾七成屬50歲或以上人士，近六成人獨居，反映受訪者家庭支援薄弱。受訪者患精神疾病的年期中位數達15.6年，逾三成人患病年期為21年或以上，最長達51年。

調查也運用工具性日常生活活動量表評估受訪者的日常獨立能力，調查結果顯示，三成受訪者能完全獨立處理日常生活，較政府統計處《長者的社會與人口狀況、健康狀況及自我照顧能力》調查中指77.2%長者能完全獨立處理日常生活為低。

受訪者中，有63.9%人表示未能獨立外出購物，屬較常見的未能獨立處理項目；其次是有56.9%人表示未能獨立烹調食物；此外，也有31.9%人稱未能獨立服用藥物。

在各類現有服務中，最多受訪者表示知道及了解的服務是精神健康綜合社區中心。（資料圖片／龔嘉盛攝）

在各類現有服務中，有52.4%人表示知道及了解精神健康綜合社區中心，屬最多受訪者知道的服務，其次是就業跟進和培訓服務，有40.6％人表示知道及了解。

最少受訪者知道及了解的服務則是家居照顧服務，僅有一成多的人知道及了解這類服務；生活技能服務則有兩成七的受訪者知道，屬第二少人知道及了解的服務。上述兩項服務，分別只有20.5%及26.4%的受訪者表示曾使用過。但當問到各類服務在多大程度上覆蓋需要，有50%人認為生活技能服務能大程度覆蓋其需要。

社協指出，調查結果未能反映受訪者已充份獲得相關的服務，復元人士需要家居照顧服務的程度理應更高，惟現時服務宣傳不足，令復元人士不清楚申請家居照顧服務的資格；加上現時的家居照顧服務的服務對象仍以長者為主，未達年齡要求的復元人士亦難以獲取服務。

社協建議政府進行全港成人精神健康調查，了解整體香港成人精神健康情況，以便更有效規劃服務及調配資源。同時，也要全面檢視現行成人精神科社區復康服務，逐個方面改善，例如為精神復元人士開設特定的家居照顧服務。

就政府在今年6月提出10項加強措施支援精神復元和有精神健康需要人士，社協也表明，不同意其中擴闊有條件釋放機制影響範圍至自願入院而合作接受治療人士，並指出要建立精神健康友善社區，應以加強支援為方向，而非強制治療。