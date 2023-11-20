思覺失調青年獨自離開日間中心後墮樓　葵涌醫院案發半小時方尋人

一名患有思覺失調的20歲青年，上月在葵涌自殺身亡，其家屬投訴葵涌醫院，指兒子當日早上原本在該院的日間復元中心接受訓練，惟職員未有察覺其子自行離開回家，質疑職員疏忽照顧，最終釀成慘劇。

葵涌醫院發言人今日（20日）回應表示，曾提醒青年不應擅自離開，並鼓勵他參加活動，案發當日中午12時許，青年仍在中心；到下午約1時50分，職員發現青年已在活動場地並尋人。翻查報道，當日警方於下午1時18分接報指，青年倒臥於葵涌石籬（二）邨。

葵涌醫院稱，已向醫管局總辦事處通報事件，並已成立根源分析委員會，檢視事件經過，包括病人在日間中心接受治療的安排。



死者陳明鋆，終年20歳，其母親接受《明報》訪問時透露，兒子本身患輕度弱智及過度活躍，但有自理能力，9月底確診思覺失調，曾經自殺不遂。由於兒子事發前一晚（10月12日）情緒不穩，因此事發早上（10月13日）第一日到達中心接受訓練時，她曾叮囑職員留意兒子。

不過當日下午1時18分，警方便接報該青年倒臥於葵涌石籬（二）邨石祥樓對開，懷疑從高處墮下，現場證實死亡。

其中一名女親友傷心落淚，由家人安慰。（黃學潤攝）

青年離世後仍未察覺事件

葵涌醫院發言人表示，青年當日上午到日間復元中心參加迎新活動，10時15分完成登記後由職員帶領了解中心設施及活動，期間職員發現青年表現被動，之後更表示希望離開中心，職員遂提醒他不應擅自離開，並致電通知其家人。

到中午12時許，中心職員安排午膳，確定青年仍然在中心內；下午約1時50分，即青年至少離世逾半小時後，職員打算安排他面談，方發現青年已不在活動地點，遂嘗試搜索。直至下午約2時37分，中心接獲通知青年已墮樓離世。

家屬質疑事件涉疏忽照顧，院方表示，中心屬開放式設計，提供復元模式的康復訓練，形容給予病人自主、賦權和選擇的空間。院方又指，中心鼓勵病人自行記錄出入，並透過活動訓練，令他們增強責任感和自我監察能力。不過院方並未正面回應，為何青年可自行離開。

葵涌醫院日間復元中心（資料圖片／鄭子峰攝）

院方又指，一直跟進青年的治療情況，亦曾按照其臨床情況，於今年8月中建議他入院接受治療，惟病人及家屬未有接受有關建議，遂安排青年參與日間復元中心的活動，以繼續跟進其情況，及提供合適的跟進。

已成立委員會檢視事件

對於事件，院方表示非常難過，亦明白家屬對事件感到痛心，已即時派出社區專案團隊到病人住所了解事件，並為家屬提供緊急協助和情緒支援。院方續指，理解家屬對事件的疑問及關注，已向醫管局總辦事處通報事件，並已成立根源分析委員會，檢視事件經過，包括病人在日間中心接受治療的安排。

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288