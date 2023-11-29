安老院試用智齡科技　指認知障礙症長者行為問題顯著改善

隨着香港人口老齡化，估算最新的認知障礙和老年精神障礙流行率會上升。黃金時代基金會聯同香港樹仁大學近日發表「智齡照顧實驗室」的成效評估報告，有四間私營安老院舍參加，透過智齡科技促進長者社交生活，及關注院舍長者的精神健康問題。



結果顯示對認知障礙症長者的行為問題有顯著成效；參與計劃的院舍職員對使用四種智齡科技的整體滿意度均超過82%；受訪的實習學護表示對本港安老院舍的認識，及工作環境的了解，比參與計劃前有一倍的認知增長。



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四種智齡科技分別是智齡機械人「金醫生」、陪伴娃娃「金叵羅」、認知訓練和認知障礙症評估應用程式，以及跌倒偵測系統的應用。透過計劃中四種智齡科技，提升院舍的照護質量和效率，並降低了營運者的人力成本。為期一年的智齡照顧實驗室計劃今年10月完成。

樹仁大學輔導及心理學系副教授劉喜寶指出調查中顯示：

．「金叵羅」對認知障礙症長者的行為問題有顯著成效。

．參與計劃的院舍職員對使用四種智齡科技的整體滿意度均超過82%。

．受訪的實習學護表示對本港安老院舍的認識，及工作環境的了解，比參與計劃前有一倍的認知增長。

結果反映院舍職員對智齡科技的應用態度正面，有助院舍持續使用智齡科技。而跌倒偵測系統於院舍夜班人手短缺時亦發揮重要作用。整體而言，院舍職員對這兩種科技給予正面回饋。

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天晴護理院院長盧漢睿表示，智齡機械人「金醫生」發揮了極大作用，當中的自動消毒功能不但令各院友及職員放心，同時也可減輕人手的需求，職員可爭取足夠的時間休息、增加工作效率、大大減低壓力，達至提供更好的照顧予院友。他指服務使用者家人稱，有已患上認知障礙症八年院友，經過一段的治療時間後，說話能力有明顯改善，可以清楚表達言語、發音準確、記憶力也稍有進步。

明愛白英奇專業學校學生莊豪然表示，在實習計劃中打破了對安老服務的固有印象，發現安老院舍不但努力提供優質環境，更融入創新和科技元素，從數據中方便篩查有腦退化風險的長者，掌握先機把握黃金治療時間。

計劃召集人、黃金時代基金會創辦人兼主席容蔡美碧表示，智齡科技也可解決院舍人手短缺問題之餘，為院舍和院友帶來積極的轉變。鵬程慈善基金創辦人及主席鍾志平則指出，以香港未來的人口推算，人口高齡化是個不容忽視的議題，特別是「超高齡」的挑戰。