失智症｜研究發現：久坐增加患認知障礙症的風險 預防留意７件事

根據衞生署的調查顯示，香港有約四分一年齡介乎18至64歲的人士，每日長時間坐著（即每日平均坐8小時或以上）。眾所周知，長時間坐著會對身體健康造成負面影響，其中最為大眾認知的就是增加患各種病症的風險，如心臟病、中風糖尿病及中風等。近日，美國一份研究更發現，原來每天坐著 10 小時或更長時間的人患癡呆症的風險更高。



研究由南加州大學及亞利桑那大學聯合發表，該研究週二發表在醫學期刊《美國醫學會雜誌》（The Journal of the American Medical Association）上，研究分析了英國生物銀行子研究的數據，該研究追蹤了英格蘭、蘇格蘭及威爾斯近 50000 名 60 歲以上且沒有患上認知障礙症的長者。

參與者被要求在腳踝周圍佩戴特殊的裝置用於監測他們的活動，從而利用得出的數據計算出參與者的久坐活動類型。經過平均六年的隨訪，研究人員調查了參與者的健康記錄，以確定他們是否患有癡呆症，其中共發現了 414 例病例。

研究作者、亞利桑那大學大腦研究所主任的亞歷山大 (Gene Alexander)表示，「我們驚訝地發現，每天久坐 10 小時後，無論久坐時間如何累積，患癡呆症的風險都會開始迅速增加。」

研究人員指，「久坐的總時長」是對健康影響最大的因素，上班族平時應限制每天久坐的總時間，另外，亞歷山大又指，只要每日久坐不足10小時，患認知障礙的風險就不會增加。未來會繼續研究體能活動是否真的能改善患認知障礙的風險。

阿茲海默症是香港最常見的認知障礙症！

阿茲海默症是認知障礙症中最常見的類型，佔所有病例之50%至75% 。此退化性疾病的成因未明，現時並未有根治方法。它會導致持續性的認知和智力功能喪失，從而削弱記憶力、思考和執行日常事務的能力以及社交技能，最終患者必須依賴他人照顧。由於無法替換退化的腦細胞，病情會隨著時間而惡化，因此，這種疾病是無法治癒的。藥物有時可以有效地減慢疾病的發展，但不能阻止或逆轉病情的惡化。阿茲海默症的進展速度因人而異。

普遍認為阿茲海默症僅對老年人有影響，但事實並非如此。年輕人也會受到影響。早發性阿茲海默症發生在65歲之前，佔所有病例兆約1%。它通常是由基因突變引起的。在這組人中，他們可能在40或50多歲時出現症狀。遲發性阿茲海默症更為常見，並在65歲之後出現。

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早期阿茲海默症的特色（按圖睇清）

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預防阿茲海默症 生活上注意7點

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1. 適度運動



保持身體活動對大腦健康至關重要。規律的運動可以促進血液循環和氧氣供應，有助於維持大腦細胞的健康狀態。建議每週進行至少150分鐘的中度到高強度運動，如快走、游泳、跳舞等。

2. 健康飲食



遵循一個均衡和營養豐富的飲食，可以提供必要的營養素以維持大腦功能。建議食用豐富的水果、蔬菜、全穀物、健康蛋白質（如魚、豆類和堅果）以及健康脂肪（如橄欖油和魚油）。

3. 多動腦筋



保持活躍的大腦對預防阿茲海默症很重要。進行認知挑戰，如解決謎題、玩智力遊戲、學習新技能或學習新語言等，可以刺激大腦的功能。

4. 保持社交互動



保持社交互動和參與社區活動，有助於促進大腦的健康。與家人、朋友和社區保持緊密聯繫，參加群體活動、志願者工作或社交團體等，可以提供心理和情感支持。

5. 控制慢性疾病



一些慢性疾病，如高血壓、糖尿病和高血脂，與阿茲海默症風險增加有關。盡量控制這些疾病，遵從醫生的建議，保持身體健康。

6. 良好的睡眠



規律的睡眠模式是大腦健康的重要組成部份。確保每晚獲得充足的睡眠，並培養健康的睡眠習慣。

7. 控制壓力



長期處於高壓力狀態可能對大腦健康產生負面影響。學習應對壓力的方法，如冥想、呼吸練習、瑜伽或興趣愛好等。

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