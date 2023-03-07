洋蔥營養｜助防癌認知障礙症4大好處　每天這樣吃降血糖更有效

洋蔥因帶有硫化物，常會讓人淚流滿面，但其實吃洋蔥還有非常多好處喔！對此，台灣傅裕翔醫師也表示，洋蔥除了能抗氧化及抗發炎外，還具有對抗多種疾病的功能。



台灣傅裕翔醫師也在Facebook發文整理，吃洋蔥的「4大好處」給大家參考：

1. 抗氧化 ：洋蔥富含槲皮素，有助於清除體內的自由基，對抗發炎、降低壞膽固醇濃度，使血管暢通、保持彈性，有效預防動脈硬化、血栓，降低罹患心臟病風險。

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2. 預防阿茲海默症 ：洋蔥內含豐富的類黃酮，根據研究顯示，若長期攝取類黃酮，能有效預防阿茲海默症。

3. 有助抗癌 ：槲皮素也能有效降低罹患多種癌症的風險，除槲皮素外，洋蔥還含有有機硫化合物，據研究發現，平時食用大量洋蔥及大蒜，能有效預防乳腺癌。

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4. 控制血糖 ：洋蔥含有槲皮素和硫化合物，具有抗糖尿病的作用。此外，在一項研究中發現，第二型糖尿病患者每天食用約100克的生洋蔥，可有效降低血糖。

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