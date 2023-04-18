打鼻鼾｜英研究發現打呼或致早發性認知障礙症？改善打呼６大建議

睡覺打呼是偶爾會出現的生理現象，很多人即使知道自己會打呼亦不曾理會。但英國有研究指出，打呼或是早發性認知障礙症的成因。



倫敦國王學院研究發現，打呼時睡眠窒息症患者會中斷大腦的血液和氧氣，令認知能力下降，從而導致早發性認知障礙症。

研究人員收集了 27 名年齡在 35 至 70 歲之間的男性，參與者均患有輕度至重度睡眠窒息症，但除此之外在其他方面都很健康。研究進行期間，每個參與者在睡覺時都戴著特殊的裝置，以便科學家測量腦電波，此外還可以監測血氧水平、心率、呼吸、眼睛和腿部運動以及認知功能。

倫敦國王學院睡眠和大腦可塑性中心負責人 Ivana Rosenzweig 博士指，患有睡眠窒息症的男性執行功能和視覺空間記憶較差，並且在警覺性、持續注意力以及精神運動和衝動控制方面存在缺陷，同時病情愈嚴重情況就愈差。

研究人員認為，會造成這個結果，可能是由於睡眠窒息症患者在打呼時，會引致血液中含氧量時高時底、影響血液流動方向、睡眠的不穩定及患者的大腦發炎所致。

睡眠窒息症知多啲

根據香港哮喘協會的資料，睡眠窒息症在香港愈趨普遍，約有4%的男性及2%的女性罹患此症。睡眠窒息症是患者在睡眠時，呼吸出現顯著的減少或短暫停止，令身體出現缺氧。患者在睡眠時，若出現呼吸減慢或停止，可令患者完全醒來，或令患者從深層睡眠回復到淺層睡眠。輕微的睡眠窒息症每小時出現數次窒息，嚴重者甚至可能出現三數十次，會接影響患者睡眠質素。

６類睡眠窒息症高危人士

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睡眠窒息症是一種常見的睡眠呼吸障礙，通常由於喉部肌肉鬆弛導致呼吸暫停或減少。以下是睡眠窒息症的高危人士：

1. 肥胖者



肥胖者因為喉部脂肪堆積，空氣通道狹窄，容易導致睡眠窒息症。

2. 中年男性



男性比女性更容易罹患睡眠窒息症，中年男性尤其如此。

3. 遺傳因素



睡眠窒息症有家族聚集現象，有家族成員罹患睡眠窒息症的人群更容易患病。

4. 飲酒和抽菸



飲酒和抽菸會導致喉部肌肉鬆弛，增加睡眠窒息症的風險。

5. 患有慢性疾病



例如高血壓、糖尿病、心臟病等疾病，會增加睡眠窒息症的風險。

6. 長期使用鎮靜劑和安眠藥



這些藥物會抑制呼吸中樞，增加睡眠窒息症的風險。

改善打呼６大建議

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其實除了認知障礙症，打呼亦會引致多種不良效果，例如令睡眠質量下降、影響精神狀態，嚴重的打呼問題更有可能影響人際關係，若想改善打呼情況可參考以下６個建議：

1. 改變睡姿



改變睡姿可以減少打呼的發生頻率和嚴重程度。最好的睡姿是仰臥位，但也可以使用特殊的枕頭或睡眠姿勢器具來幫助改變睡姿。

2. 減少酒精和安眠藥的使用



酒精和安眠藥會放鬆喉部肌肉，增加打呼的風險，所以減少或避免使用這些物質可以改善打呼問題。

3. 減輕體重



肥胖是打呼的主要風險因素之一，減輕體重可以減少打呼的頻率和嚴重程度。

4. 停止吸菸



吸菸會導致喉部肌肉鬆弛，增加打呼的風險，所以停止吸菸可以改善打呼問題。

5. 使用呼吸器具



呼吸器具可以幫助保持呼吸暢通，減少打呼的發生頻率和嚴重程度。常見的呼吸器具包括持續正壓呼吸氣道壓力（CPAP）機和口內呼吸器。

6. 接受手術治療



在嚴重病例中，手術治療可能是一個選擇。手術可以改善呼吸通道結構，從而減少打呼的風險。

（參考資料：Frontiers in Sleep、香港哮喘會）