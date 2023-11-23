林卓廷等渉721元朗衝突　7被告暴動罪表證成立　案明年3月續

撰文：劉安琪
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元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷和另外6人「非白衣人」被控暴動罪。林卓廷與另一名男被告楊朗昨進行中段陳詞，要求法庭裁定案件表證不成立。法官陳廣池考慮過控辯雙方陳詞後，今（23日）在區域法院裁定兩名被告均表面證供成立，所有被告需要答辯。

法官裁定所有被告表面證供成立後，7名被告均表示會出庭自辯，其中林卓廷一方會傳紹5名辯方證人，並為其中一人申請匿名令獲批；另被告陳永晞亦有機會傳召一名辯方證人。案件押後至明年3月5日續。

被告依次為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們否認於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。

控方對七名被告的指控。(詳看下圖)

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被告林卓廷和楊朗昨均有中段陳詞。林的代表大律師指，林當時的每一句說話、行為，都是為了保障返回元朗的市民，擔心他們會被襲擊，強調林並無暴動意圖；楊的代表大律師則指，楊並非片中持消防喉向白衣人射水的人。至於楊當時跳欄是為了制止他人持傘襲擊閘內人，並無威嚇、侮辱和挑釁性。控方卻指林在場並無緩和氣氛，又指其身份或起鼓勵作用。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022

事發經過。(詳看下圖)

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