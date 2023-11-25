環保署申禁制令阻油塘混凝土廠無牌運作　急修例准封閉違規處所

位於油塘東源街20號及22號的混凝土廠「中國混凝土有限公司」先後被否決續牌，但照樣運作。被批「無牙老虎」的環保署周五（24日）近午夜發新稿，稱已向法庭申請禁制令，制止東源街22號廠房無牌運作，法庭正排期審理中；並同時尋求律政司意見，可否向法庭申請禁制令，盡快停止東源街20號廠房非法運作。署方稱正着手修改《空氣污染管制條例》，加大執法權力封閉違規處所。



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中國混凝土有限公司在油塘經營兩間廠房，於東源街20號及22號相連地段。兩廠房多年來違規運作，未有跟隨指引，被居民投訴導致沙塵滾滾。「空氣污染管制上訴委員會」周三駁回該公司20號混凝土廠不獲續牌上訴，即時不能進行相關水泥工程；公司在去年4月就22號混凝土廠被拒續牌一事，向高等法院申請司法覆核，今年1月遭駁回。

環保署昨日（24日）跟進巡查中，發現東源街20號混凝土廠恢復運作。署方稱已開展蒐證，並會聯同相關部門採取執法行動；同時已尋求律政司意見，可否向法庭申請禁制令，以盡快停止有關混凝土廠的非法運作。

22號廠房則在過去一年多無牌經營，署方指自上訴委員會駁回該廠續牌申請上訴後，截至本月，已向該廠發出共32張傳票提出刑事檢控，該等檢控案件正由法庭處理；同時已向法庭申請禁制令，制止該廠無牌運作，法庭正排期審理中。

預計明年第一季向立法會提出修例

環保署表示，正着手修改《空氣污染管制條例》，加大執法權力封閉違規處所，讓部門未來能夠更快速和有效處理類似情況，預計明年第一季可以把修例建議提交立法會。