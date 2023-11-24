油塘中國混凝土兩廠房無牌運作　環保署發32張檢控傳票都無符

位於油塘東源街20號的混凝土廠「中國混凝土有限公司」，牌照續牌申請本周三（22日）被否決，須即時停止指明的水泥工序。不過連日來如常有混凝土車出入，環境保護署表示，今日（24日）的跟進巡查中，發現該廠恢復運作，署方會嚴肅跟進蒐證，並會聯同相關部門採取聯合執法行動。



毗連的東源街22號混凝土廠為中國混凝土有限公司另一廠房，牌照續牌去年不獲通過，但仍一直無牌繼續運作，環保署表示，向該廠發出共32張傳票提出刑事檢控，指控廠方違反「空氣污染消減通知」和無牌運作，該等檢控案件正由法庭處理。



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油塘中國混凝土兩廠房多年來違規運作，未有跟隨指引，被居民投訴導致沙塵滾滾。就東源街20號混凝土廠，即中國混凝土有限公司，「空氣污染管制上訴委員會」周三已駁回其指明工序牌照續牌申請的上訴。環保署表示，根據《空氣污染管制（指明工序）規例》，該混凝土廠的指明工序牌照即時失效，故已於同日去信要求該混凝土廠必須即時停止涉及水泥工程（包括混凝土生產）的指明工序。

環保署表示，人員昨日（23日）曾進入廠房巡查及檢視相關監察攝錄系統影片，沒發現該混凝土廠進行相關水泥工程，其間見有混凝土車進出東源街22號另一廠房；而在今日（24日）的跟進巡查中，發現東源街20號混凝土廠恢復運作。署方表示，會嚴肅跟進蒐證，並會聯同相關部門採取聯合執法行動。

東源街22號混凝土廠也屬中國混凝土有限公司，廠方在去年4月就被拒續牌一事，向高院申請司法覆核，今年1月遭駁回。署方表示，自上訴委員會駁回上訴後，一直向該廠持續執法，截至本月已向該廠發出共32張傳票提出刑事檢控，指控廠方違反「空氣污染消減通知」和無牌運作，該等檢控案件正由法庭處理。

環保署稱，會繼續根據《空氣污染管制條例》賦予的職權嚴厲執法，並嚴肅跟進油塘區內所有混凝土廠的違規行為。